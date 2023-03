Lefant, mini robot per maxi pulizia

Spesso la partita tra i robot per la pulizia delle case si combatte sul filo della robotica più pura, all'incrocio tra le peculiarità hardware ed i sofismi del software. Spesso questa partita è giocata in costante tensione evolutiva anno dopo anno, con device che tendono inevitabilmente ad omologarsi attorno a specifici standard fino ad assomigliarsi tutti pur rivendicando ognuno la propria identità. Ma in questa partita c'è una piccola scheggia impazzita chiamata Lefant M210, un robot che si distingue dagli altri per una cosa molto semplice: è più piccolo.

Dove hardware e software non hanno soluzioni, ci pensa un accorgimento intelligente a fornire un nuovo punto di vista. Ecco quindi che l'idea vincente di Lefant è stata quella di compattare il dispositivo, portarlo ad appena 7,6 cm di altezza e trasformarlo in un esploratore in grado di arrivare dove gli altri non hanno la benché minima possibilità di andare.

Sotto i mobili, sotto le cassettiere, sotto i letti: polvere dimenticata da mesi viene immediatamente eliminata, raccolta in un contenitore da 0,5 litri sufficiente per molteplici passaggi. Ma non solo polvere: se l'M210 riesce a infilarsi ovunque, si infilerà anche dove cani e gatti sono riusciti ad arrivare. Questo significa che il mini-robot di Lefant diventa l'alleato ideale per la rimozione dei peli degli animali domestici, cercando ovunque e lasciando il pavimento pulito. Quotidianamente.

Due razze con tre setole raccolgono lo sporco e lo proiettano verso il centro del robot, dove una pressione da 1800 pa aspira il tutto verso il doppio filtro della camera di raccolta. Grazie ad una porta di aspirazione brushless, inoltre, i peli non saranno un problema: non c'è rischio che il tutto possa incagliarsi ed il lavoro quotidiano può proseguire senza intoppi giorno dopo giorno.

La capacità di aspirare peli e capelli senza che si incaglino in alcuna spazzola è merito del progetto M210 che delega all'aspirazione, invece che ad un rullo, la raccolta dei residui. Tutto è incentrato sul bocchettone ed al suo lavoro sinergico con le spazzole laterali, senza che alcun rullo centrale si frapponga tra i residuo e il raccoglitore interno:

Il movimento avviene tramite semplici ruote in gomma ed un sensore infrarossi anticollisione aiuta il robot a interpretare gli ostacoli circostanti per guidare la pulizia attraverso il miglior percorso possibile. Si possono scegliere varie modalità di pulizia, arrivando addirittura a telecomandare il robot direttamente attraverso l'app (peraltro con risposta assolutamente immediata).

L'applicazione è disponibile tanto per sistemi Android quanto per dispositivi iOS ed offre tutte le informazioni utili sullo status del robot, oltre che sulle impostazioni prescelte di pulizia: sarà sufficiente avere lo smartphone in mano per poter definire le logiche di spostamento negli spazi, gli orari di pulizia e molto altro ancora. Tra le opzioni di pulizia figurano le modalità "silenziosa", "standard" o "potente", le quali declinano la potenza di aspirazione sulla base del contesto entro cui si va ad operare.

In questa immagine v'è un esempio tangibile di quel che Lefant M210 è in grado di fare: lo scatto è al di sotto di uno spazio angusto, dove nessun aspirapolvere è in grado di arrivare e dove invece il robot si è mosso con destrezza. Al buio, seguendo un percorso progettato per aggirare gli ostacoli presenti, l'M210 ha ripulito l'intera area e ad ogni passaggio l'esito è stato il seguente:

Il prezzo è minimo e anche in questo "less is more": piccole dimensioni implicano scelte strategiche nuove e tutto ciò consente di andare mirati su quel che serve ottenendo risparmi da centinaia di euro rispetto a concorrenti che mettono assieme di tutto e di più nel medesimo device. Lefant M210 assolve a compiti precisi e lo fa con capillarità ed efficienza, restituendo all'acquirente un prezzo stracciato: 199,99 il prezzo ufficiale, 109,99 euro il prezzo di lancio su Amazon.

A fine corsa Lefant torna autonomamente alla base di ricarica, dove in poco tempo sarà nuovamente pronto ad un nuovo giro. Il consiglio è di consentirgli giri frequenti, a cadenza almeno quotidiana: il risultato sarà evidente all'interno del contenitore, dove troverete ciò che nemmeno immaginavate. Consigliatissimo per chi ha animali in casa, pargoletti ai primi movimenti sul pavimento o allergie alla polvere da prevenire: basta un piccolo robot per fare grossi passi avanti in ognuno di questi casi.

