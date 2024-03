Le SmartTV da acquistare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Una smart TV è una televisione dotata di funzionalità avanzate che consentono agli utenti di accedere a una vasta gamma di contenuti digitali e servizi online direttamente dallo schermo del televisore. In questo articolo andremo a scoprire le migliori Smart TV da acquistare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Festa delle Offerte di Primavere: smart TV in offerta!

Samsung ed LG sono i principali marchi presenti in questa lista di smart TV in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera. Scopriamole insieme in questa top in cui andremo a sviscerare alcune caratteristiche delle TV e le percentuali di sconto attive:

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT: un pannello da 55 pollici con tecnologia Crystal 4K con refresh a 50Hz tipica di Samsung, azienda leader in ogni settore in cui opera, in particolar modo in quello della produzione di televisori. Lo sconto attivo è del 42% e il prezzo finale d'acquisto è di 399€.

Samsung TV UE50CU8570UXZT: anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un pannello 4K ma da 50 pollici con tecnologia Dynamic Crystal color attiva e supporto all'HDR con tutte le funzionalità smart offerte dall'ecosistema dell'azienda coreana. Lo sconto applicato su questa TV è del 41% e il prezzo completo è di 469€.

Samsung TV Crystal UHD UE65BU8570UXZT: questo è un prodotto di dimensioni davvero titaniche perfettamente adatto ad ambienti molto ampi e a delle sale dedicate all'esperienza cinematografica a casa. Pannello da 65 pollici, 4K e con supporto ad Alexa e Google Home. Lo sconto è del 44% e il costo finale d'acquisto è di 669€.

LG OLED evo: LG è un'azienda leader nella produzione di televisori e in questa lista entra in gioco con un pannello da 48 pollici, supporto 4K e supporto anche a Dolby Vision e Dolby Atmos. Applicato uno sconto del 42% e un prezzo totale e finale d'acquisto di 979€.

LG QNED 35% per un costo completo di 549€. : questo pannello da 55 pollici è dotato di supporto al 4K con Tecnologia Quantum Dot NanoCell e una modalità "Game Optimizer" che fa sì che la TV si adatti perfettamente alle console di gioco e al gaming. Anche per questo prodotto viene applicato e attivato uno sconto molto allettante e interessante del

Queste erano le migliori 5 smart TV in offerta su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.