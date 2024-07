Le Olimpiadi di Parigi 2024 su Sky con 4K gratis e un'offerta eccezionale

Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per partire e cresce l'attesa in tutto il mondo. I Giochi Olimpici hanno infatti un richiamo globale e sono uno spettacolo importantissimo anche a livello mediatico. Il pubblico italiano potrà seguire le Olimpiadi di Parigi 2024 su Sky, che per l'occasione lancia in questi giorni un'offerta da non perdere. La promo consente infatti di avere Sky TV e Sky Calcio a 14,90 euro al mese per 18 mesi. Sky sconta quindi completamente il costo del pacco Calcio e include inoltre l'opzione Ultra HD gratis per 18 mesi. I clienti che attiveranno un abbonamento Sky potranno quindi vedere le Olimpiadi su Eurosport con una copertura senza precedenti. Warner Bros. Discovery aprirà infatti su Sky 8 nuovi canali tematici dedicati ai Giochi Olimpici, di cui uno in versione 4K. I nuovi canali saranno visibili dalla posizione 251 e successive della numerazione Sky e si affiancheranno ad Eurosport 1 ed Eurosport 2 per aggiungere oltre 1000 ore di diretta da Parigi.

Su Sky le Olimpiadi di Parigi 2024 e tutto il meglio del calcio italiano e internazionale

La copertura di Paris 2024 su Eurosport fa parte del pacco base Sky TV incluso in tutti gli abbonamenti. Il pacchetto Sky Calcio aggiunge invece una programmazione ricca di partite in ogni momento dell'anno a partire dalla Serie A che prenderà al via tra un mese circa. Sky conferma anche quest'anno le 3 partite per ogni turno sui canali Sky Sport, ma con la novità di poter trasmettere 30 delle migliori 76 partite del campionato. La pay TV di Comcast manderà in onda infatti un numero di partite di prima fascia maggiore rispetto agli scorsi anni, inclusi anche 4 big match con scontri diretti tra le squadre più forti.

La programmazione del pacco Sky Calcio non si ferma qui e include anche tutta la Serie C, le migliori partite di Premier League e la Bundesliga in esclusiva. I nuovi abbonati avranno la possibilità di seguire tutto questo e molto altro con il nuovo decoder Sky Stream e le sue funzionalità avanzate.

