Le migliori distribuzioni Linux per i principianti del 2023

Nell'articolo di oggi vogliamo focalizzarci sulle distribuzioni Linux maggiormente indicate per tutti gli utenti alle prime armi, ovvero quelle persone che non hanno le competenze adeguante per selezionare la piattaforma più corretta per le proprie esigenze e che magari vengono da diversi anni di esclusivo utilizzo di Windows e dunque sono alla ricerca di un ambiente desktop più user friendly possibile con un curva di apprendimento quanto meno ripida possibile.

Ubuntu

Iniziamo con la distribuzione più famosa ovvero Ubuntu. Tale sistema operativo vede la luce nel 2004 ed il suo motto, ormai diventato molto noto all'interno della community, è "Linux per essere umani". Il target di tale distribuzione sono quindi le persone comuni anche se comunque sia gli addetti ai lavori sono in ogni caso trattati con un occhio di riguardo. All'interno di Ubuntu è possibile reperire tutti gli applicativi necessari per il normale workflow dell'utente. Oltretutto i tool integranti e sviluppati dal team di coder Canonical offrono una user experience ottimale ed in linea con i concorrenti. Ubuntu è sostanzialmente un fork di Debian ed integra quindi tutto il suo sterminato parco applicativi, reperibili tramite i repository oppure per mezzo dei comodi pacchetti precompilati snap disponibili su Ubuntu Software.

Linux Mint

La seconda opzione che vi proponiamo è oggi è la nota Linux Mint. Si tratta di una derivata di Ubuntu e dunque anche tale sistema operativo ha accesso al medesimo parco software. Linux Mint, il cui progetto ha avuto origine nel 2006, adotta un approccio simile a quello del team Ubuntu ma con alcune sostanziali differenze. Ad esempio Linux Mint mette a disposizione un. tool dedicato alla migrazione tra le varie release, per semplificare la vita agli utenti alle prime armi, ed inoltre sviluppa in casa un suo ambiente desktop open source chiamato Cinnamon, che prende il meglio da GNOME Shell e da diversi altri desktop environment Linux cosi poter offrire una vasta serie di utility e programmi davvero validi. Oltretutto su Linux Mint è reperibile il supporto ouf-of-the-box ai pacchetti precompilati Flatpak, che sono diventati in questi anni lo standard di riferimento per quanto concerne la distribuzione dei programmi per Linux.

Elementary OS

Terzo ed ultimo progetto che andremo ad analizzare oggi è Elementary OS. Si tratta di un'altra distribuzione che deriva direttamente da Ubuntu ma punta ad offrire una UX (User Experience) completamente diversa e molto più "uniforme" ed in linea con una serie di paradigmi grafici ed estetici sviluppati dai coder di Elementary OS. Questo progetto nasce infatti come un semplice ambiente grafico, nel 2011, ma negli ultimi anni si è sviluppato come una distribuzione indipendente che segue un ciclo di sviluppo scollegato da Ubuntu. Elementary OS sviluppa indipendentemente tutti i suoi software "core" in modo tale che si comportino in modo similare con il resto dei tool integrati. Si tratta di un ecosistema molto facile da utilizzare e decisamente molto comodo per coloro che sono da poco approdati su Linux.