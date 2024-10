Le migliori commedie italiane disponibili su Sky e come vederle

Scegliere Sky significa poter accedere a un ricchissimo catalogo di contenuti on demand (tra film, serie TV, show e documentari) oltre che a tanti canali ed eventi in diretta. Con la nuova promo, in particolare, è possibile accedere al bundle con Sky TV, Sky Cinema, Netflix, con piano base senza pubblicità, e Paramount Plus al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi e senza vincoli alla fine del periodo promozionale. L'offerta in questione è disponibile tramite il box riportato qui di sotto da cui è possibile raggiungere il sito ufficiale di Sky.

Le migliori commedie italiane da vedere su Sky

Con il pacchetto Sky Cinema, oltre a tanti canali, è possibile accedere a un catalogo con tanti film da guardare on demand. Tra le proposte di Sky ci sono anche tantissime commedie italiane, da guardare per la prima volta o da riguardare quando si ha voglia per una serata spensierata.

Tra le pellicole da non perdere su Sky, andando a considerare le commedie italiane, troviamo Perfetti Sconosciuti, uno dei film di maggior successo degli ultimi anni. Si tratta di una commedia diretta da Paolo Genovese, con un cast di primissimo livello.

Da non perdere anche Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio e Alessandro Siani, che rappresenta un altro grande successo del cinema italiano. Non può mancare, inoltre, Quo Vado?, uno dei film di maggior successo di Checco Zalone. Ci sono poi anche L'ora legale, con Ficarra e Picone, e Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

