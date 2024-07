Le curiosità che non sai su Taylor Swift e The Eras Tour, il film-concerto su Disney+

Taylor Swift sta per arrivare in Italia per il doppio concerto di Milano del The Eras Tour in programma il 13 e 14 luglio allo stadio San Siro. I fan della cantante americana sono quindi in fervente attesa di poter assistere dal vivo all'esibizione della loro beniamina, ma considerando che i biglietti sono andati esauriti già da tempo, saranno molti coloro i quali resteranno a bocca asciutta. In loro soccorso arriva però lo streaming e in particolare Disney+ con il film-concerto Taylor Swift | The Eras Tour. La piattaforma OTT di Disney consente infatti agli appassionati di gustarsi on-demand una versione esclusiva del concerto di Taylor Swift con incluse quattro canzoni aggiuntive eseguite sul palco ma non proiettate nelle sale. Il piatto si fa ancora più ricco grazie alla presenza di una serie di brani acustici proposti dopo i titoli di coda in quattro performance inedite.

Scopri le curiosità su Taylor Swift in attesa del The Eras Tour a Milano

Per i fan più affezionati la cantante di West Reading non ha segreti, ma per tutti gli altri c'è una serie di curiosità sulla vita privata e la carriera di Taylor Swift che potrebbero essere interessanti da conoscere. Vediamone alcune:

All'età di 11 anni la piccola Taylor mostrava un talento precoce per la musica, tanto da aver vinto un concorso di talenti locali cantando Big Deal di LeAnn Rimes;

Taylor Swift è stata la prima cantante country a vincere un MTV Video Music Award grazie al video di You Belong whit Me premiato come miglior videoclip femminile nel 2009;

Nei periodi in cui è impegnata in concerto la cantante inizia la giornata con una colazione a base di uova, salsiccia, biscotti e... qualunque cosa le capiti a tiro. Non il massimo per un'alimentazione equilibrata forse, ma con Taylor sembra funzionare bene;

Il suo album Fearless è attualmente il disco più premiato nella storia della musica country;

La prima canzone scritta da Taylor Swift è Lucky You;

Il carattere di Taylor la porta a decidere in maniera razionale e non con il cuore. Un tratto che la cantante sembra condividere con il padre;

È una grande fan della bevanda Perrier, tanto da tenerne sempre una scorta di diversi sapori in frigo suddivisi tra fragola, amarena, melograno, lime e mirtillo;

Nel suo salotto tiene un acquario pieno di palle da baseball vintage;

Taylor si definisce una persona "molto goffa", tanto che gli stessi genitori la prendono in giro perché fa cadere sempre tutto;

I suoi soprannomi sono Tay, T-Swizzle, T-Swift e Swifty;

Tra i suoi oggetti c'è una foto incorniciata che la ritrae con Kanye West e la scritta "La vita è piena di piccole interruzioni";

Si dice una fan di Britney Spears, anche se la sua principale musa ispiratrice è Shania Twain;

Ama molto dipingere;

Taylor Swift è una grande fan delle Disney.

La passione di Taylor Swift per la Disney conferma il fascino delle storie senza tempo raccontate dalla major di Orlando.

