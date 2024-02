Le cuffie bluetooth Oppo sono perfette per farvi compagnia durante lo sport: SCONTATE AL 50%

Oppo è un'azienda che, con gli smartphone prima e con altri dispositivi poi, si è guadagnata i favori dell'utenza con prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth sono scontate del 50% per un prezzo finale di soli 24,90€.

Cuffie bluetooth Oppo a metà prezzo

Oppo Enco Buds 2 offrono un'esperienza sonora definitiva grazie al driver da 10mm placcato in titanio e alla struttura acustica innovativa che garantisce una riproduzione del suono perfetta, con dettagli cristallini, bassi immersivi e adattabilità a ogni genere musicale.

Con un peso di soli 4g per auricolare, sono leggeri quanto un foglio di carta A4, garantendo comfort senza pari anche durante utilizzi prolungati. La leggerezza non compromette la qualità del suono, che rimane nitido e coinvolgente. Le chiamate sono cristalline grazie al potente algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo, assicurando comunicazioni chiare anche in ambienti rumorosi.

L'autonomia eccezionale permette fino a 28 ore di ascolto e 16 ore di conversazione, rendendoli ideali per qualsiasi giornata. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue attività quotidiane. La protezione IPX4 garantisce la resistenza agli schizzi d'acqua e al sudore, permettendoti di utilizzare gli auricolari anche durante l'allenamento o in giornate piovose.

Con gli Enco Buds 2, puoi immergerti completamente nella tua musica preferita senza distrazioni esterne. Sia che tu sia in movimento o desideri semplicemente rilassarti, gli Enco Buds 2 sono il compagno perfetto per accompagnarti ovunque. Sperimenta un audio di qualità superiore e una libertà totale con gli Oppo Enco Buds 2.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 50% sulle cuffie bluetooth Oppo che vengono vendute a 24,90€.

