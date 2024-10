Lazio - Nizza: come vedere la partita in streaming dall'estero

Lazio - Nizza è in programma oggi, 3 ottobre 2024, a partire dalle 18.45. Il match è visibile in Italia in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Sport, disponibile a 24,99 euro al mese oppure a 14,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima (in questo modo è possibile risparmiare 120 euro sulla spesa annuale per il Pass).

Per chi si trova fuori dall'Italia c'è la possibilità di vedere Lazio - Nizza in streaming dall'estero e con commento in italiano. Basta utilizzare una VPN per accedere a NOW, andando a selezionare un server italiano per evitare eventuali blocchi geografici all'accesso applicati dalla piattaforma.

La VPN da utilizzare in questo momento è NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,09 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra (quindi 27 mesi di utilizzo complessivo) e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN accessibile tramite il box qui di sotto.

Lazio - Nizza: la procedura per vederla dall'estero

Per vedere Lzizo - Nizza in streaming dall'estero basta seguire una semplice procedura. Il primo passaggio è rappresentato dall'attivazione di una VPN come NordVPN che permette ai suoi utenti di poter scegliere un server di connessione per spostare il proprio IP in un altro Paese. In questo caso, bisognerà scegliere un server italiano.

Tale scelta può essere effettuata direttamente dall'app di NordVPN. Una volta avviata la connessione, dopo aver scelto il server giusto, sarà sufficiente collegarsi a NOW (avendo attivato il Pass Sport) per poter seguire il match in diretta streaming, con commento in italiano e senza interruzioni.

NordVPN ha un costo di 3,09 euro al mese. Grazie alla promozione in corso, infatti, la VPN è scontata del 73% per chi sceglie il piano biennale con 3 mesi extra. L'offerta in questione ha sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.