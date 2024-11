Lazio-Bologna oggi su DAZN: ultima chiamata per la promo Black Friday

Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il posticipo Lazio-Bologna, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. L'incontro di alta classifica sarà trasmesso in streaming in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico in esclusiva dell'ex calciatore Dario Marcolin.

La sfida di oggi tra Lazio e Bologna segna anche l'ultima possibilità per approfittare dell'offerta del Black Friday in corso, che consente di attivare il piano annuale Standard al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per i primi tre mesi e 34,99 euro per i restanti nove.

L'offerta si può attivare direttamente su questa pagina del sito ufficiale DAZN.

Lazio-Bologna in esclusiva su DAZN (ultima chiamata promo Black Friday)

La visione del posticipo della tredicesima giornata di Serie A Lazio-Bologna richiede l'attivazione del pass Standard di DAZN. Grazie alla promo Black Friday, in scadenza oggi, è possibile scegliere fra tre offerte:

piano annuale con vincolo di 12 mesi : 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi e poi 34,99 euro al mese;

: 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi e poi 34,99 euro al mese; piano annuale con pagamento anticipato : 259 euro invece di 359 euro (risparmio di 100 euro);

: 259 euro invece di 359 euro (risparmio di 100 euro); piano mensile senza vincoli: 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi 44,99 euro.

L'offerta, lo ricordiamo, è valida per il pass DAZN Standard. Ecco cosa comprende:

Calcio

Serie A

Serie B

LaLiga

Liga Portugal Betclic (una selezione di partite)

UEFA Women's Champions League

Basket

Serie A UnipolSai

Eurolega

Eurocup

Pallavolo

Serie A pallavolo femminile

Serie A pallavolo maschile

CEV

Mondiale per Club

Partite della Nazionale femminile e maschile ai prossimi Mondiali

Altri sport

NFL (una selezione di partite)

UFC

Boxe

Diretta Eurosport 1 ed Eurosport 2

A noi non resta che ricordarvi l'appuntamento con il posticipo di questa sera tra Lazio e Bologna, con fischio d'inizio alle ore 20:45 e diretta esclusiva su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.