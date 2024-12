Lazio - Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

Uno dei big match della 18° giornata del campionato di Serie A è, senza dubbio, Lazio - Atalanta. La sfida vede la capolista impegnata nella difficile trasferta dell'Olimpico, con la Lazio che, forte di un ottimo quarto posto, in caso di vittoria potrebbe avvicinare la vetta della classifica. Si tratta di una sfida molto interessante anche per via dei risultati positivi dell'Atalanta che viene da 13 vittorie consecutive.

Lazio - Atalanta: dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle 20:45 di oggi, sabato 28 dicembre 2024. Per vedere la partita, quindi, basta avere un abbonamento Standard oppure Plus con DAZN.

Da segnalare, inoltre, che, per chi non ha un abbonamento, in questo momento è possibile attivare DAZN con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 6 mesi scegliendo l'abbonamento annuale. Attivando l'abbonamento mensile, invece, il costo è di 24,90 euro al mese per 6 mesi (invece di 44,99 euro normalmente richiesto per il piano Standard), senza alcun vincolo di permanenza.

L'offerta in questione, quindi, consente di seguire tutto il campionato con una spesa ridotta. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Lazio - Atalanta: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio - Atalanta:

Lazio (4-2-3-1):

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Atalanta (3-4-2-1):

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.

Lazio - Atalanta: pronostico

La sfida tra Lazio e Atalanta è uno dei match più incerti di questo turno di Serie A. L'Atalanta sembra essere favorita, grazie alle grandi prestazioni degli ultimi mesi, ma la Lazio proverà a fare il colpaccio e cercherà di vincere o quanto meno di strappare almeno un punto. Si tratta, quindi, di un match incerto con i bergamaschi leggermente favoriti.

