Lavora in sicurezza con una VPN al costo di un 2,99 euro al mese

Ad oggi ci sono milioni di persone che lavorano in smart working: giornalisti, dipendenti della pubblica amministrazione, content creator, lavoratori di un'azienda privata e altre figure simili. Indipendentemente dalla mansione svolta, è indispensabile poter lavorare in sicurezza, sia per se stessi che per i propri datori di lavoro.

A questo proposito, diventa fondamentale proteggere al meglio la propria connessione. Infatti, se si lavora con una connessione Wi-Fi poco sicura, si corre il rischio di subire un attacco informatico che potrebbe avere ricadute pesanti sulla propria occupazione. Per riuscirci, lo strumento migliore è una VPN.

Nel settore dei servizi di rete privata virtuale NordVPN occupa una posizione di riferimento. Merito da una parte dei migliaia di server dislocati in più di 100 Paesi in tutto il mondo, dall'altra di funzionalità di sicurezza avanzate di cui la concorrenza non dispone.

In questi giorni i piani di due anni di VPN godono tutti di uno sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e tre mesi extra in regalo. Inoltre, se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Lavorare in sicurezza con una VPN come NordVPN

Innanzitutto, NordVPN consente di installare la propria VPN direttamente sul router. In questo modo si ottiene una cifratura avanzata della propria rete Wi-Fi, per una protezione efficace contro malintenzionati e cybercriminali.

Ci sono poi le funzionalità NordLayer e NordVPN Dedicated IP, attraverso cui si può inserire il proprio indirizzo IP nella lista whitelist preparata dall'azienda. Così facendo, si ha in automatico l'accesso criptato ai sistemi e server aziendali.

Un altro servizio utile è NordLocker, che permette di criptare i file importanti che vengono memorizzati o scambiati. NordLocker è uno strumento gratuito per i primi 2 GB e funziona sia online che offline.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.