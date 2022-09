Laurea in Digital Marketing? Il tuo futuro passa da qui

L'avvento del digitale ha riversato importanti conseguenze anche sul mondo della formazione. Si tratta di un'esigenza nuova che è emersa poco alla volta, ma che è destinata a deflagrare nei prossimi anni in virtù di una nuova "terra di mezzo" che ha cambiato l'antico modo di pensare le cose: le sempre più profonde interrelazioni tra le materie umanistiche e quelle "STEM" (Science, Technology, Engineering and Mathematics) incarnano quelle dinamiche proprie della comunicazione online, dove capacità di sviluppo, capacità di analisi e capacità di scrittura e produzione creative si intrecciano ogni singolo giorno.

Il digitale ha come maturato la necessità di professionisti a tutto tondo che non isolino le proprie competenze ad ambiti predefiniti, ma che sappiano invece dialogare con tutte le figure proprie del complesso sistema della produzione dei messaggi. Copywriter e developer, circondati da grafici, guidati da SEO e stimolati da Digital Marketing Manager, si trovano così ad essere parte integrante di un grande lavoro di squadra nel quale il messaggio non è più pulsione individuale in cerca di espressione, ma prodotto collettivo in cerca di performance.

Il primo Corso di Laurea in Digital Marketing in Italia mette insieme tutte queste esigenze attraverso un piano di studi che sposa tutte le competenze proprie di questo terreno interdisciplinare: la formazione è il primo passo necessario per plasmare professionisti in grado di agire in un team di comunicazione che sappia sviluppare messaggi ben composti, strategie ben calibrate e comunicazioni efficaci.

Digital Marketing: il tuo futuro

L'ambito del digital marketing abbraccia dunque ad ampio raggio l'intero ambito della comunicazione digitale e si appresta a diventare il trampolino di lancio per differenti tipi di professionalità. Il piano di studi, non a caso, mette insieme "Fondamenti di Marketing" e "Psicologia sociale", ma anche "Social Media Marketing" e laboratori di "Search Advertising". Se a tutto ciò si aggiungono ambiti come il Digital Storytelling, l'Educazione ai Media e progetti di Data Driven Marketing, è chiaro come l'orizzonte sia davvero esteso per sua stessa definizione.

Una cultura plastica e variegata, insomma, è l'essenza stessa del professionista del Digital Marketing: è il codice linguistico che consentirà il developer ed il professionista del copywriting di comprendersi ed interagire, trovando i migliori strumenti per esprimere al meglio un messaggio. Ognuno deve fare la propria parte, perché il digitale ha abbattuto i limiti formali della carta ed ha dato vita ad una quantità di sfumature senza pari. Mai la comunicazione era stata tanto ricca ed abbondante, ma proprio questa ricchezza impone massimo sforzo per catturare l'attenzione, far scattare il coinvolgimento, far maturare l'empatia e far esplodere le conversioni. Nessuno può dirsene deresponsabilizzato: il copy di un testo, l'accessibilità di una pagina, la logica SEO, l'impatto di un'infografica, l'impaginazione di una newsletter e molti altri tasselli concorrono tutti al medesimo obiettivo.

Il Corso di Laurea in Digital Marketing è stato progettato da 24ORE Business School in collaborazione con Unimarconi. Caratteristica fondamentale del corso è la possibilità di seguire le lezioni in line streaming e on-demand, potendo pertanto organizzare la propria giornata secondo le proprie necessità. Questo consente a chiunque di partecipare a questo percorso formativo: la matricola che vuole puntare tutto sul Digital Marketing, il professionista che intende riposizionarsi, lo studente che vuole cambiare direzione negli studi.

Soprattutto, il corso mette a disposizione stage curriculari obbligatori che in molti casi si trasformano in un primo passo concreto verso un nuovo lavoro: succede nel 55% dei casi prima ancora di terminare il corso di laurea ed in oltre il 90% dei casi entro 4 mesi dal conseguimento della Laurea. Il Digital Marketing è infatti ambito sempre più famelico: le aziende stanno cercando nuovi talenti con sempre maggior insistenza e sono sempre di più i brand che intendono affidarsi a veri professionisti per abbandonare quell'approssimazione che ha permeato il settore per troppi anni.

Ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell'anno e non sono richiesti test di ammissione: "Al termine del percorso di Laurea lo studente sarà capace di elaborare piani di marketing multicanale di un'azienda, gestirne il brand su social e nuovi media, comprendere le dinamiche del mercato e le aspettative del consumatore, realizzare vincenti strategie di contenuto sul web e infine misurare il successo delle attività di marketing e comunicazione digitale".

Intuito, creatività ed esperienza conservano il loro valore, ma mai come in questo momento saranno le competenze a fare la differenze: il Digital Marketing sta diventando asset tangibile nello sviluppo dei prodotti, nella proposta dei servizi e nella costruzione della reputazione di brand, consentendo alle aziende di presidiare quelle conversazioni nelle quali si può fare la differenza per il proprio posizionamento di mercato.

Alle aziende conviene investire nel Digital Marketing ed agli studenti è dunque indicata la via maestra della comunicazione di domani. Una chiave di volta, insomma, per qualsiasi professionista della comunicazione che voglia fare la differenza: il delta tra improvvisazione e capacità sta in 180 CFU di conoscenza, competenze e stage in azienda.

In collaborazione con 24ORE Business School