LastPass: la promo del Black Friday continua a dicembre, è un'occasione unica (-50%)

LastPass ha prolungato l'offerta del Black Friday garantendo ancora per qualche giorno la possibilità di attivare il password manager con uno sconto fino al 50%. La promo resterà attiva fino al prossimo 8 di dicembre e può essere sfruttata tramite il sito ufficiale di LastPass, qui di sotto.

La promozione è valida per tutti i piani disponibili e, quindi, sia per la versione Premium (per un utente) che per la Families (per 6 utenti, con account indipendenti). Ci sono anche sconti per le versioni Teams e Business pensati per le aziende e i team di lavoro.

Tutte le offerte sono disponibili qui di sotto.

LastPass: le offerte del Black Friday continuano

La promo lanciata da LastPass rappresenta un'occasione da non farsi sfuggire per accedere a uno dei migliori password manager sul mercato, sia in termini di funzionalità che di sicurezza. Ecco quali sono le promozioni ancora disponibili per accedere a LastPass:

il piano Premium , disponibile per un utente con password illimitate e accesso da tutti i propri dispositivi, ha un costo di 1,45 euro al mese con uno sconto del 50%

, disponibile per un utente con password illimitate e accesso da tutti i propri dispositivi, ha un costo di con uno sconto del 50% il piano Families , con 6 account indipendenti Premium, è disponibile al prezzo di 1,95 euro al mese con uno sconto del 50%

, con 6 account indipendenti Premium, è disponibile al prezzo di con uno sconto del 50% i piani Teams e Business sono in offerta, rispett5ivamente, a 2,73 euro al mese per utente e 5,20 euro al mese per utente, aggiungendo diverse funzioni extra per l'utilizzo aziendale

Le offerte di LastPass prevedono la fatturazione annuale. Si tratta di un'occasione ottima per assicurarsi un password manager multi-piattaforma ricco di funzionalità e pensato per garantire una sicurezza elevata in tutti i contesti di utilizzo.

Per verificare le caratteristiche del servizio e scegliere il piano giusto da attivare basta premere sul box qui di sotto. La promozione con il prezzo scontato fino al 50% terminerà il prossimo 8 di dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.