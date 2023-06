LastPass: il gestore password gratuito per accedere da per tutto

Il gestore password è uno strumento ormai essenziale per chi ha la necessità di memorizzare un sacco di credenziali, per l'accesso ai propri account. L'utilizzo di una moltitudine di servizi, porta per forza di cose a ricordarsi decine di username e password, e uno dei metodi più sicuri per conservare tutte queste informazioni indispensabili è LastPass, un password manager che permette di avere a portata di mano qualsiasi accesso.

Consente di generare password complesse, difficili da penetrare e integra un servizio per monitorare le violazioni in rete. Scopriamo cosa offre nel dettaglio.

LastPass: la cassaforte sicura per le vostre password

LastPass è un gestore password davvero instantaneo. Una volta memorizzate le credenziali, vi consentirà di accedere rapidamente a tutti gli account. È in grado di generare password complesse, lunghe e totalmente casuali, in modo che siate al riparo dagli attacchi più recenti.

Sarete avvisati anche in caso di violazione dei dati. Il password manager include infatti un servizio dedicato che vi avviserà ogni qual volta una delle vostre credenziali risulta compromessa. In questo modo sarete in grado di intervenire per mettere in sicurezza il vostro account.

LastPass permette anche di effettuare accessi senza password. Con LastPass Authenticator potrete accedere alla cassaforte senza utilizzare la vostra password principale. Un effettivo grado di protezione in più per prevenire possibili accessi fraudolenti alle proprie credenziali.

Se avete la necessità di condividere username e password con qualcuno, potete farlo in totale sicurezza direttamente tramite l'applicazione. Una sezione dedicata alle note permette anche di conservare altre informazioni relative a documenti, password per le reti wireless e molto altro.

LastPass consente di avere a disposizione le credenziali in tutti i dispositivi collegati. Basterà scaricare l'applicativo su PC, smartphone o tablet e sincronizzare tutto! Potete utilizzarlo gratuitamente o scegliere uno dei due piani a pagamento e beneficiare delle funzionalità avanzate. Potrete anche provare il piano Premium gratuitamente per 30 giorni!

