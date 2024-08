PHP 8.4: nuovo metodo per istanziare le classi

PHP 8.4, prossima milestone del più noto linguaggio Open Source per lo scripting server side, è atteso per il 21 novembre 2024. Attualmente questa versione di trova in fase di test, dopo il rilascio delle terza beta, e non è consigliabile utilizzarla in produzione. Alcune delle sue principali novità sono però già note, qui troverete una loro rapida carrellata, mentre in questo approfondimento vengono analizzate la nuova funzione array_find() e le sue varianti.

Istanziare le classi con PHP 8.4

Tra le buone notizie presenti nell'RFC che ha accompagnato l'annuncio della nuova release troviamo anche una modalità alternativa per l'istanza delle classi. In sostanza questa procedura non richiederà più l'uso di parentesi quando non vengono passati degli argomenti al costruttore. Lo scopo è naturalmente quello di offrire una sintassi più semplice e più leggibile.

Come ricorderanno gli sviluppatori di vecchia data, l'accesso ai membri di classe nelle istanze divenne disponibile con il rilascio di PHP 5.4.0. Grazie ad esso è stato possibile accedere a costanti, proprietà e metodi nel momento in cui veniva creata una nuova istanza, senza la necessità di una variabili intermedia. Ciò però a patto di delimitare le nuova espressione tra parentesi tonde.

Valida anche per le classi anonime, la modalità che permette (o meglio, permetterà) di omettere le parentesi non avrà alcuna influenza sul funzionamento delle espressioni. Questo permetterà di muoversi agilmente tra diversi linguaggi, come per esempio Java e TypeScript, che non richiedono l'utilizzo delle parentesi.

La nuova modalità a livello pratico

Per quanto riguarda la digitazione del codice, fino ad ora siamo stati abituati a scrivere espressioni di questo genere:

$foglia = (new Foglia())->cade();

Si noti come la fase di istanza sia delimitata da parentesi tonde. Con PHP 8.4 potremo invece passare ad una sintassi come la seguente:

$foglia = new Foglia()->cade();

In sostanza non abbiamo particolari novità a livello funzionale, otteniamo però un codice più pulito, leggero, conciso e facile da leggere.