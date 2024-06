laravelday 2024: la Call for papers è aperta

Giovedì 7 novembre si terrà il laravelday 2024 presso l'Hotel San Marco di Verona. Nuova edizione della prima conferenza tutta italiana pensata per portare case study reali e best practice raccontati da appassionati e professionisti che utilizzano il framework PHP Open Source Laravel per i propri progetti.

Cosa è il laravelday

Nato dalla community per la community, il laravelday sarà una giornata dedicata a Laravel e al suo ecosistema di package e servizi utilizzati da migliaia di sviluppatori in tutto il mondo. Developer di grande esperienza e neofiti del framework potranno assistere a talk tenuti da esperti e rimanere aggiornati su tutte le ultime novità della piattaforma.

Oltre che di Laravel, nel corso dell'appuntamento si parlerà anche di ottimizzazione delle performance, sviluppo front-end e back-end, data layer, design patterns, testing, CI/CD e molto altro. È possibile seguire il laravelday 2024 sia online che in presenza. Il giorno dopo la conferenza, nella stessa location, avrà luogo l'angularday, conferenza organizzata anch'essa dal GrUSP e incentrata su Angular. Con il biglietto per laravelday si potrà ricevere uno sconto sul biglietto per l'angularday.

Call for papers

La Call for papers della manifestazione è aperta e avrai tempo fino al 30 luglio 2024 per proporre il tuo talk. In questo modo potrai dare il tuo contributo attivo per rendere il laravelday una giornata di formazione per tutti i partecipanti. Nelle edizioni precedenti sono stati presentati talk legati alle curiosità del framework e al suo ecosistema ma anche case study dedicati all'integrazione del framework con strumenti utilizzati da developer freelance così come grandi team aziendali.

Nessun problema se non hai mai parlato di fronte ad un pubblico. Gli organizzatori dell'evento sapranno come metterti a tuo agio e ti forniranno assistenza dalla selezione del talk fino al giorno dell'appuntamento. Ogni sessione durerà 40 minuti, di cui circa 30 per il talk. Alla fine di ogni intervento ci sarà un momento di domande e risposte per interagire con i partecipanti.

Se il tuo talk dovesse essere selezionato avrai accesso alla conferenza, coffe break e pranzo, una cena speaker in un locale di Verona la sera prima dell'evento, una notte in hotel o un pacchetto di sponsorizzazione di livello Bronze gratuito per la tua azienda (o uno sconto dello stesso valore in caso di acquisto di una sponsorship di livello maggiore).

Biglietti Early Bird

I biglietti Early Bird sono già in vendita. Approfitta del prezzo ridotto e del codice sconto media_HTMLIT che ti consentirà di acquistarli con uno sconto del 10%.