Lapce, code editor Open Source in Rust

Lapce è un editor di codice rilasciato sotto licenza Open Source e scritto in linguaggio Rust. Pensato da sviluppatori per gli sviluppatori è stato implementato per offrire tutti gli strumenti essenziali per il coding e in particolare per garantire prestazioni elevate in fase di avvio.

Rust e accelerazione hardware

La scelta di Rust per la realizzazione del progetto non è casuale, grazie ad esso infatti è stato possibile supportare l'accelerazione da parte della GPU, garantendo che il caricamento dell'interfaccia grafica nativa e degli strumenti dell'editor possa avvenire senza alcuna attesa.

Da questo punto di vista è utile notare il grande lavoro svolto dagli autori in un'ottica di ottimizzazione continua, qualsiasi lag dovesse essere registrato durante la digitazione del codice verrà considerato un bug e, come tale, sarà corretto il prima possibile.

Lapce permette di connettersi ad un terminale remoto per operare senza soluzione di continuità, in ogni caso la user experience sarà fedele a quella locale, beneficiando di un ambiente paragonabile per caratteristiche a quello del proprio server di produzione o sfruttando pienamente le prestazioni di una macchina remota.

Tree-sitter per la syntax highlighting

Il supporto per l'evidenziazione del codice (syntax highlighting) non è basato sulle espressioni regolari ma sul parser generator Tree-sitter, anch'esso un progetto Open Source, che supporta tutti i linguaggi di sviluppo e programmazione più utilizzati, da Java a JavaScript, da C a C++ fino a PHP e Python.

Tree-sitter è una soluzione molto più efficiente in quanto si basa sulla creazione di una gerarchia (l'alberatura a cui si fa riferimento nel nome) del codice contenuto nei sorgenti, quando un file vien e modificato la libreria aggiorna automaticamente anche la gerarchia.

A ciò si aggiunga il fatto che Tree-sitter non necessita di alcuna dipendenza, è stato scritto infatti in C è può essere incluso in qualsiasi applicazione.

Editing e plugin

Lapce permette di editare il codice utilizzando un stile simile a quello di Vim, senza il bisogno di utilizzare delle estensioni, nel caso in cui si vogliano creare dei plugin è possibile utilizzare qualsiasi linguaggio conforme al sistema WASI per WebAssembly.

L'editor è installabile su Windows, Linux e macOS. Per Windows ne esiste anche una versione portable.