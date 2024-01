Lampada Smart di Xiaomi compatibile con Alexa e Google Home al 12% DI SCONTO

La MI Bedside Lamp 2 offre un'esperienza personalizzata e intuitiva, consentendoti di immergerti in un mondo di colori vivaci e atmosfere rilassanti. Con la possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori, questa lampada ti consente di regolare il colore e la luminosità in base alla tua preferenza e all'illuminazione ambientale.

La lampada si distingue per la sua funzionalità di regolazione intelligente del colore e della luminosità in base alla luce circostante, garantendo un'illuminazione ottimale in ogni momento della giornata. Grazie alla tecnologia Smart Voice Control, la lampada è pienamente compatibile con i principali assistenti virtuali come Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, offrendo un controllo pratico tramite comandi vocali.

L'app Smart Control ti consente di gestire la MI Bedside Lamp 2 direttamente dal tuo dispositivo mobile, offrendo un controllo completo sulle impostazioni di colore, luminosità e modalità. Il controllo intuitivo è ulteriormente migliorato dalla possibilità di regolare la luminosità semplicemente facendo scorrere il dito sulla barra dedicata.

Grazie alla sua compatibilità con i principali assistenti vocali e alle sue caratteristiche di controllo avanzato, la MI Bedside Lamp 2 si presenta come una soluzione d'illuminazione versatile e moderna, integrando perfettamente funzionalità intelligenti e un design elegante per arricchire l'ambiente domestico con un tocco di innovazione.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto del 12% sulla lampada smart da comodino targata Xiaomi per un prezzo totale di 35,99€.