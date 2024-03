L'amica geniale in streaming dall'estero: come vedere tutti gli episodi

L'amica geniale è una delle serie TV di maggior successo della Rai. Composta da tre stagioni, la serie è stata trasmessa in tutto il mondo ed è oggi disponibile in streaming su Rai Play. Basta collegarsi alla piattaforma per vedere o rivedere tutti gli episodi.

Per vedere L'amica geniale in streaming dall'estero, però, è necessario un passaggio aggiuntivo. In questo caso, infatti, è necessario ricorrere a una VPN per aggirare il blocco all'accesso previsto da Rai Play per chi si trova all'estero.

La VPN da utilizzare è NordVPN che, in questo momento, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni. Da notare che con 2 euro in più al mese è possibile aggiungere 1 TB in cloud e il password manager.

Per attivare la VPN basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN.

L'amica geniale: come vedere la serie dall'estero in streaming

La procedura da seguire per vedere L'amica geniale dall'estero in streaming è la seguente:

bisogna attivare NordVP N in modo da poter contare su di una VPN illimitata per aggirare il blocco all'accesso a Rai Play

N in modo da poter contare su di una VPN illimitata per aggirare il blocco all'accesso a Rai Play è necessario poi installare la VPN sul proprio dispositivo (NordVPN è disponibile come app su tutti i principali sistemi operativi)

(NordVPN è disponibile come app su tutti i principali sistemi operativi) a questo punto è sufficiente accedere all'app di NordVPN e selezionare un server italiano

Completati questi passaggi, è tutto pronto per poter guardare L'amica geniale in streaming dall'estero. Basterà collegarsi a Rai Play per avviare la riproduzione degli episodi.

Ricordiamo che NordVPN ora costa 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli relativi alla VPN è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Aggiungendo 2 euro in più al mese è possibile accedere anche a 1 TB in cloud e al password manager.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.