L'alleato DEFINITIVO per le pulizie in casa è il Robot aspirapolvere Xiaomi al 41% DI SCONTO

Xiaomi è un'azienda leader per quel che riguarda l'elettronica e la produzione di dispositivi smart per la casa e non solo. Oggi, su Amazon, è disponibile un mega sconto del 41% sul robot aspirapolvere targato proprio Xiaomi per un costo finale di 199,99€.

Scontatissimo il robot aspirapolvere Xiaomi su Amazon: -41%

Il robot aspirapolvere Vacuum S10 di Xiaomi rappresenta un'eccellente soluzione per la pulizia domestica. Dotato di navigazione laser, questo dispositivo esegue scansioni a 360° per identificare rapidamente l'ambiente circostante e creare mappe precise dell'abitazione. Grazie al suo sensore laser all'avanguardia, garantisce un posizionamento preciso e misurazioni accurate della distanza, assicurando prestazioni ottimali.

Con una potenza di 4.000 PA, il robot aspirapolvere S10 è in grado di rimuovere polvere e capelli con estrema facilità. Il suo design 2-in-1 integra un serbatoio dell'acqua intelligente e un contenitore della polvere, consentendo una pulizia completa su diversi tipi di pavimento. Il serbatoio dell'acqua rilascia l'umidità in modo uniforme per mantenere costante l'idratazione.

I percorsi di pulizia a zig-zag e a Y assicurano un'efficienza ottimale, con movimenti che simulano la pulizia manuale per una rimozione efficace delle macchie. Alimentato da una batteria ad elevata capacità da 3.200 mAh, questo robot offre fino a 130 minuti di pulizia in modalità standard, garantendo una copertura estesa senza interruzioni.

Grazie ai numerosi sensori integrati, il robot è in grado di riconoscere ambienti complessi. Per un controllo intuitivo e remoto, è possibile connettersi all'app Xiaomi Home, che consente di gestire il robot aspirapolvere e monitorare l'avanzamento della pulizia ovunque ci si trovi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato XL sul robot aspirapolvere Xiaomi del 41% per un costo totale d'acquisto di 199,99€. Approfittane subito!

