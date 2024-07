L'alleato DEFINITIVO in cucina è il forno a microonde Samsung: SCONTO PRIME DAY (-36%)

Samsung è un'azienda estremamente versatile e che offre il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 36% sul suo forno a microonde che viene venduto a 89€.

Promo Prime Day: forno a microonde Samsung al 36% di sconto

Il forno a microonde Samsung Grill Healthy Cooking è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo versatile e potente in cucina. Con una potenza di 800 W per il microonde e 1200 W per il grill, questo forno combina le funzioni di microonde e grill per offrire una cottura rapida e di alta qualità. La sua capacità di 23 litri e le dimensioni di 48.9 x 27.5 x 39.2 cm lo rendono adatto a qualsiasi cucina.

Grazie alla funzione Fresh Menù, è possibile dire addio ai cibi pronti da scaldare e godersi tutto il gusto delle sane ricette fatte in casa. Il forno offre 20 modalità di cottura preimpostate che permettono di preparare cibi freschi in pochi minuti, rendendo la cucina sana e semplice. Il grill integrato è perfetto per dare un tocco finale alle pietanze, rendendole croccanti e dorate.

La funzione Quick Defrost è un'altra caratteristica innovativa di questo forno a microonde. Selezionando la tipologia di alimento e il peso, il forno calcola automaticamente il tempo di scongelamento ottimale.

L'interno del forno è rivestito in ceramica, una superficie liscia, omogenea e semplice da pulire. Questo materiale non perde il suo colore nel tempo a causa dei residui di olio o di grasso, ed è antibatterico e resistente ai graffi, garantendo una qualità superiore e duratura

Su Amazon, oggi, in occasione del Prime Day, è presente uno sconto maxi del 36% sul forno a microonde Samsung per un costo finale di 89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.