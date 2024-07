La VPN più veloce adesso costa la metà: scopri quale

La VPN più veloce ora ha un prezzo che è musica per le tue orecchie (e per il tuo portafoglio). ExpressVPN, guardia del corpo digitale che ti segue ovunque, ha deciso di farsi ancora più amare. Come? Tagliando il prezzo del suo abbonamento annuale del 49%. In pratica, meno della metà. Ora puoi navigare senza pensieri e con la velocità di un razzo a soli 6,67 euro al mese.

Ci sono altri vantaggi da conoscere. Se ti abboni oggi, riceverai tre mesi gratuiti come extra insieme ai 12 mesi di abbonamento previsti. Inoltre, se non sei soddisfatto, ti viene restituito ogni centesimo entro 30 giorni. È come una sorta di prova gratuita, ma più lunga del normale. Per ottenere questa offerta stellare, basta andare al sito di ExpressVPN cliccando sul pulsante qui sotto.

La VPN più veloce: un’offerta che spacca!

Ora, entriamo nel vivo. ExpressVPN non è solo veloce, è anche super sicura. Grazie alla tecnologia TrustedServer, i tuoi dati non vengono mai registrati su un disco fisso. Sono come impronte sulla sabbia, cancellate costantemente. Se la connessione dovesse cadere, la funzione Network Lock interviene immediatamente, bloccando il traffico Internet per proteggere i tuoi dati.

La privacy? È sacra. Con la politica no log di ExpressVPN, i tuoi dati sono al sicuro come in una cassaforte. E la crittografia AES a 256 bit? È il massimo della protezione a cui puoi aspirare di questi tempi.

Ma il più grande vantaggio è la velocità. Mentre guarda la partita di calcio in streaming della tua squadra del cuore, il tuo film preferito oppure giochi online con altre persone, ExpressVPN ti garantisce connessione senza lag.

Insomma, se vuoi la VPN più veloce e non vuoi svuotare il portafoglio, ExpressVPN a 6,67 euro al mese è la scelta giusta. Ricorda, se non ti convince, hai 30 giorni per cambiare idea senza rimetterci un euro.

