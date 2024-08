La Serie A sta per iniziare: come guardare tutte le partite al miglior prezzo

La Serie A si prepara a tornare in campo con la prima giornata della stagione 2024/2025 in programma tra il 17 e il 19 di agosto. Anche quest'anno, sarà DAZN a trasmettere tutte le partite (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva per ogni giornata).

Per seguire tutte le partite ci sono due opzioni: DAZN Standard e DAZN Plus. Ogni piano è proposto in tre versioni: mensile, annuale con pagamento mensile e annuale con fatturazione anticipata. È proprio questa terza versione la più conveniente.

Scegliendo il piano annuale con fatturazione anticipata, infatti, DAZN Standard costa 359 euro per un anno pari a 29,92 euro al mese. In questo modo, è possibile mantenere la spesa effettiva al di sotto dei 30 euro al mese. Per attivare l'abbonamento basta premere sul link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di DAZN.

Come vedere la Serie A su DAZN: i prezzi

Il piano DAZN Standard è disponibile in tre versioni:

annuale 359 euro da 359 euro , pari a 29,92 euro al mese

da , pari a annuale con pagamento mensile da 34,99 euro al mese

mensile da 44,99 euro al mese

In alternativa, è possibile puntare su DAZN Plus che include la possibilità di accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea, anche utilizzando due connessioni diverse. I costi sono i seguenti:

annuale da 599 euro , pari a 49,91 euro al mese

, pari a annuale con pagamento mensile da 59,99 euro al mese

mensile da 69,99 euro al mese

L'abbonamento annuale con fatturazione anticipata può essere pagato anche in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per scegliere e attivare la versione desiderata basta premere sul box qui di sotto. Come detto in precedenza, la Serie A prenderà il via nel week end che inizierà il prossimo 17 di agosto. Tutte le partite saranno trasmesse, anche quest'anno, da DAZN, con 7 partite per turno in eslcusiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.