La RAI sperimenta il 5G Broadcast: una rivoluzione per la TV

La RAI sta testando una nuova tecnologia chiamata 5G Broadcast, destinata a rivoluzionare la fruizione televisiva in mobilità. Questo sistema consente di trasmettere contenuti televisivi direttamente su smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili, senza richiedere l’utilizzo della connessione dati. Grazie a questa innovazione, gli utenti potranno guardare programmi in diretta con un’alta qualità video anche in situazioni di rete congestionata o in zone con una copertura limitata, come sui mezzi pubblici o in aree molto affollate.

Il progetto è stato avviato a Roma e Torino, due città caratterizzate da un elevato utilizzo di dati, e verrà gradualmente esteso ad altre metropoli italiane nel corso del prossimo anno. La RAI ha avviato questa sperimentazione in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con Qualcomm, azienda che ha sviluppato la tecnologia alla base del 5G Broadcast. Questa tecnologia non solo offre una visione senza interruzioni, ma permette anche di immaginare nuove possibilità per l’intrattenimento, come la trasmissione di eventi live in altissima definizione e la creazione di esperienze televisive interattive.

Come funziona il 5G Broadcast della RAI?

Il 5G Broadcast utilizza frequenze radio per inviare i segnali direttamente ai dispositivi, aggirando le reti cellulari tradizionali e garantendo così un’ottima qualità visiva senza rallentamenti o buffering. Questo approccio permette di ridurre il carico sulle reti mobili e migliora l’efficienza energetica complessiva del sistema. Inoltre, questa tecnologia elimina la necessità di consumare i gigabyte dei piani dati degli utenti, rendendola particolarmente vantaggiosa per chi guarda la TV in mobilità.

La sperimentazione del 5G Broadcast rappresenta un passo fondamentale verso il futuro della televisione. La RAI dimostra di essere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, ponendo le basi per una nuova era della TV, in cui i contenuti audiovisivi saranno sempre più accessibili e personalizzati. Con questa iniziativa, la RAI non solo migliora l’esperienza degli spettatori, ma contribuisce a definire il futuro del settore televisivo.