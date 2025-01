La primavera si avvicina: scopri Lisbona con le offerte di eDreams per volo + hotel

Una delle mete più gettonate per un viaggio da programmare nella prossima primavera è, senza dubbio, Lisbona. La città portoghese è ricca di cultura, storia e rappresenta anche una meta consigliata per gli amanti della buona cucina. Ci sono tantissimi motivi per poter visitare Lisbona che dista solo poche ore di aereo dall'Italia, con tanti voli diretti che partono dai principali aeroporti del nostro Paese.

Il modo giusto per organizzare una vacanza in primavera a Lisbona è rappresentato da eDreams che ha appena lanciato una serie di promozioni con pacchetti all inclusive volo + hotel proposti con sconti fino al 40%. A disposizione dei viaggiatori, in particolare, ci sono dei pacchetti selezionati con partenze da Bologna, Milano e Roma. Per verificare tutte le opzioni disponibili basta raggiungere il sito di eDreams e inserire le date di viaggio.

È il momento di prenotare per Lisbona

Lisbona è una delle mete europee più interessanti del momento, in particolare durante la primavera. È proprio durante questo periodo che Lisbona riesce a offrire il meglio di sé, con un clima giusto per poter scoprire tutti i segreti della città, visitare i monumenti e scoprire le bellezze enogastronomie.

Organizzare un viaggio a Lisbona è semplicissimo: il volo dall'Italia è di circa 3 ore (dipende dall'aeroporto di partenza) e la città offre una rete di strutture ricettive completa, con soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze e tutte le tasche.

I costi sono abbordabili, soprattutto scegliendo i pacchetti all inclusive di eDreams che propone soluzioni da meno di 150 euro a persona per un weekend. Per verificare le offerte disponibili, sulla base anche delle proprie date, basta seguire il link qui di sotto e accedere subito alle promozioni eDreams per i viaggiatori interessati a scoprire Lisbona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.