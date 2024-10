La nuova truffa dei bancomat è incredibile: fate molta attenzione

Il mondo digitale, con tutti i suoi vantaggi, presenta anche pericoli sempre nuovi. Recentemente, la Polizia Postale ha lanciato un allarme su una nuova truffa ai danni di chi utilizza i bancomat, una trappola che sfrutta l'ingenuità degli utenti, soprattutto in caso di transazioni per vendite online.

Ecco come agisce il truffatore: dopo aver notato il tuo annuncio di vendita di un oggetto usato, ti contatta proponendosi come acquirente interessato. Tuttavia, al momento di concludere il pagamento, suggerisce un metodo insolito: una ricarica tramite bancomat. Fingendo di aiutarti, ti guida nei passaggi, ma in realtà ti fa compiere una transazione che trasferirà i tuoi soldi sul suo conto.

Perché questa tecnica riesce spesso a ingannare? Principalmente per l'abilità del truffatore nel creare fiducia: si mostra cortese e pronto ad “aiutarti” per semplificare la procedura. Inoltre, l'apparente semplicità delle istruzioni al bancomat e la scarsa familiarità di alcune persone con le operazioni bancarie fanno sì che molti finiscano per seguire le istruzioni senza sospetti.

Ecco come proteggersi da questa frode

Come proteggersi da questa truffa? È fondamentale adottare un atteggiamento prudente. Non fidarti di metodi di pagamento non convenzionali o che richiedono procedure complesse. Se hai dubbi, chiedi sempre maggiori informazioni sull'identità dell'acquirente e verifica la sua affidabilità online.

Meglio scegliere metodi di pagamento sicuri, come bonifici bancari o piattaforme di pagamento certificate. Quando utilizzi un bancomat, non seguire mai le indicazioni di qualcun altro: verifica sempre importo e destinatario delle transazioni in autonomia.

Inoltre, è importante diffondere queste informazioni, soprattutto tra chi è meno esperto di tecnologia, per aumentare la consapevolezza e ridurre i rischi. Se ritieni di essere stato vittima di questa truffa, agisci subito: avvisa la tua banca e segnala il fatto alle forze dell’ordine. Blocca le tue carte e cambia immediatamente le password dei tuoi account.