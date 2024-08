La nuova Serie A con i nuovi piani di DAZN

Sabato 18 agosto, con il match inaugurale Genoa-Inter alle ore 18:30, prenderà ufficialmente il via la stagione 2024-25 della Serie A, la massima divisione del campionato italiano di calcio. Così come avvenuto negli ultimi anni, anche quest'anno per guardare tutte le partite del torneo è necessario sottoscrivere uno dei piani di DAZN, la piattaforma streaming che ha rivoluzionato il modo di vedere il calcio qui in Italia.

Per la nuova stagione di Serie A, i piani di DAZN sono tre: Goal Pass, Standard e Plus. Goal Pass è il piano più economico tra i tre, ma è anche l'unico che non include tutti i match delle 38 giornate di campionato. Tra Standard e Plus cambia invece solo il metodo di fruizione: il primo consente una visione su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete domestica, il secondo invece permette di guardare DAZN su due dispositivi in contemporanea ma in luoghi diversi. I prezzi partono da 13,99 euro al mese.

I prezzi dei nuovi piani di DAZN per la Serie A 2024-25

Ecco il riepilogo dei prezzi dei nuovi piani della piattaforma DAZN per la stagione 2024-25 di Serie A:

Goal Pass (3 partite a turno + tutta la Liga e il meglio della Liga Portugal Betclic): 13,99 euro al mese ;

(3 partite a turno + tutta la Liga e il meglio della Liga Portugal Betclic): ; Standard (tutte le partite di Serie A più l'intera offerta sportiva di DAZN): a partite da 34,99 euro al mese ;

(tutte le partite di Serie A più l'intera offerta sportiva di DAZN): ; Plus (tutte le partite di Serie A più l'intera offerta sportiva di DAZN con visione su due dispositivi in contemporanea e in luoghi diversi): a partire da 59,99 euro al mese.

Volendo, se la scelta ricade sul piano Standard o Plus è possibile risparmiare qualcosa grazie al pagamento annuale anticipato: 359 euro per il piano Standard (pari a 29,92 euro al mese), 599 euro per il piano Plus (pari a 49,91 euro al mese).

Per maggiori dettagli su contenuti e prezzi, visitate questa pagina del sito ufficiale DAZN.

