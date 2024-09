La migliore VPN a un super prezzo: NordVPN è in offerta flash (-73%)

Con la nuova offerta flash è ora possibile accedere a NordVPN con uno sconto del 73%. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo per poter utilizzare la migliore VPN sul mercato, sfruttando una connessione protetta e illimitata oltre che un network di server che consente di aggirare facilmente la censura online.

Sfruttando l'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese. Lo sconto è legato all'attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un accesso illimitato alla VPN per ben 27 mesi. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono una garanzia di rimborso valida per 30 giorni oltre a 6 mesi gratis da regalare a un amico.

L'offerta è attivabile direttamente dal sito NordVPN.

NordVPN è in offerta: il prezzo è ottimo

Con NordVPN è possibile accedere a una rete VPN veloce e sicura. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la connessione protetta dalla crittografia e una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento. L'accesso a Internet avviene sempre senza limiti di banda e senza limiti di traffico dati utilizzabile sotto rete VPN.

La rete VPN può sfruttare un network di oltre 5.000 server, sparsi in oltre 100 Paesi al mondo. Questo assicura all'utente la possibilità di spostare facilmente il proprio IP in un altro Paese, direttamente dall'app di NordVPN. Si tratta di un sistema facile per poter aggirare la censura online ed evitare i blocchi all'accesso a un sito web. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi per account, anche in contemporanea.

Grazie all'offerta in corso, il prezzo di NordVPN si riduce fino a 3,09 euro al mese. La promozione in corso è legata all'attivazione di un piano biennale con 3 mesi extra, per 27 mesi di utilizzo illimitato. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono 6 mesi da regalare a un amico. Le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) e 30 giorni di garanzia di rimborso, per "testare" il servizio ed eventualmente richiedere un rimborso.

L'offerta è attivabile qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.