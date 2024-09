La fibra velocissima di Iliad col Wi-Fi 7 a soli 21,99€/mese per sempre

Quando si parla di connessione in fibra velocissima, il mercato offre talmente tante opzioni che rendono più arduo il compito di sceglierne una. Tra promesse di velocità straordinarie e prezzi bassi, come scegliere l’offerta davvero giusta? Quella di Iliad è sicuramente una delle più interessanti per due motivi: alta velocità della fibra e prezzi competitivi. In altre parole, un bonus per gli internauti, grazie soprattutto alla combinazione tra tecnologia FTTH e iliadbox con Wi-Fi 7.

La fibra velocissima e stabile grazie a iliadbox con Wi-Fi 7

Optare per la connessione domestica di Iliad significa garantirsi la fibra più veloce d’Italia secondo nPerf. Nelle città coperte con FTTH EPON, si può scaricare a velocità che toccano i 5 Gb/s. Nei centri serviti da FTTH GPON si parla di 2,5 Gb/s. Nelle aree bianche del piano BUL, bisogna accontentarsi soltanto di 1 Gb/s. Nulla di cui lamentarsi, insomma.

Dovunque ti trovi, Iliad è pronta a offrire il meglio, grazie anche al famoso iliadbox con Wi-Fi 7, un modem-router moderno e di qualità. Studiato per il gaming, lo streaming e il download di file di grandi dimensioni, questo modem fa volare la connessione anche quando sono collegati più dispositivi.

Iliad può vantarsi di essere il primo operatore italiano a integrare nel proprio modem-router lo standard Wi-Fi 7. Questa scelta tecnologica non solo garantisce prestazioni elevate, ma strizza anche l’occhio all’ambiente. iliadbox è infatti dotato della modalità “Sleeping” che riduce il consumo di energia quando navighi. Quindi, non solo la connessione vola, ma risparmi pure sulla bolletta.

Ora, quanto costa l’abbonamento mensile? Soltanto 21,99 euro al mese per sempre, ma solo se hai già una tariffa mobile Iliad da 9,99 euro con pagamento automatico. Altrimenti, il costo sale a 25,99 euro al mese. In entrambi i casi, c'è da pagare l’installazione, che costa 39,99 euro.

Scegliendo Iliad, non solo otterrai la fibra velocissima, ma anche un modem che è un vero portento tecnologico. Con il risparmio energetico della modalità Sleeping, il pianeta ti ringrazierà pure.

