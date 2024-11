La fibra ultraveloce di Sky WiFi in offerta a 25,90€ al mese

Sky Wifi, la fibra ultraveloce di Sky, è in offerta a 25,90 euro al mese per 12 mesi anziché 29,90 euro, per un risparmio complessivo di 48 euro in un anno. In promo anche l'attivazione che passa a 29 euro rispetto ai canonici 49 euro. Inoltre, l'offerta include il router Sky Wifi Hub in comodato gratuito, chiamate verso fissi nazionali e mobili nazionali.

Volendo, è possibile personalizzare l'offerta con un abbonamento TV, ottenendo così un ulteriore sconto di 5 euro. Se si sceglie il pacchetto Intrattenimento plus (Sky TV e Netflix), il prezzo complessivo è pari a 37,80 euro al mese per 18 mesi, mentre se la scelta ricade sull'abbinamento Sky TV e Sky Sport, il costo è di 39,90 euro.

Per attivare l'offerta desiderata di Sky Wifi occorre verificare la copertura tramite questa pagina del sito ufficiale Sky.

L'offerta di Sky sulla fibra ultraveloce Sky Wifi

Con Sky Wifi si beneficia di un'offerta 100% in fibra ottica, stabile, potente e sicura, con una connessione ottimizzata per lo streaming in grado di minimizzare interruzioni e buffering. Un altro vantaggio è la riduzione sensibile della latenza, che permette agli appassionati di gaming di ottenere il massimo della reattività.

A tutto questo poi si aggiunge l'opzione Wifi sicuro, con i dispositivi connessi in totale sicurezza e protetti da eventuali attacchi informatici. Se si abita in una casa di grandi dimensioni, con una metratura ad esempio superiore ai 100 metri quadri, Sky suggerisce di aggiungere all'offerta Sky Wifi Spot, dispositivi in grado di estendere il segnale in ogni angolo dell'abitazione: due costano 3 euro in più al mese.

Un'ulteriore opzione extra che è possibile aggiungere alla propria offerta è Voce Unlimited, con chiamate illimitate a zero euro per 12 mesi (poi 5 euro al mese).

I dettagli completi dell'offerta Sky Wifi sono disponibili su questa pagina dedicata del sito Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.