La Fibra Ultraveloce di Fastweb in offerta a 27,95 euro al mese

Se in vista del ritorno dalle vacanze estiva si è deciso di intervenire sulla linea Internet, con la scelta di sostituire quella precedente con una più veloce e affidabile, segnaliamo la promozione in corso su Fastweb Casa Light, l'offerta Internet per la casa di Fastweb. Grazie all'ultima promo, è disponibile a 27,95 euro al mese, che possono diventare 23,95 euro al mese con l'attivazione dell'offerta Fastweb Mobile.

Inclusi nel prezzo vi sono i costi di attivazione, l'Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 e i corsi della Fastweb Digital Academy. È possibile verificare la copertura di rete tramite questa pagina del sito ufficiale Fastweb.

Fastweb Casa Light: la Fibra Ultraveloce di Fastweb è in offerta

Uno dei principali punti di forza dell'offerta Fastweb Casa Light è l'Internet Box NeXXT One con Wi-Fi di ultima generazione, per una copertura in ogni angolo della propria abitazione e una migliore stabilità della connessione. Tra le altre cose, è compatibile con il Wi-Fi Booster, in modo da ascoltare la musica con Spotify e gestire a proprio piacimento la connessione con il solo utilizzo della voce.

A tutto questo poi si aggiunge la rete NeXXT One, che protegge in automatico tutti i dispositivi connessi da virus, malware, phishing, spyware, ransomware e adware. Ciò rende la navigazione sicura e libera da qualsiasi tipo di preoccupazione.

Per verificare la velocità raggiunta dalla propria abitazione, è sufficiente completare il test di verifica tramite questa pagina dedicata di Fastweb. In più, ricordiamo che si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attivazione per cambiare idea e richiedere il recesso del contratto, con il rimborso di tutti i costi sostenuti nell'arco dei primi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.