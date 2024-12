La fibra più veloce in Italia è quella di Iliad ed è in offerta a un prezzo super

La velocità di download e upload è tra gli elementi più importanti che viene valutato al momento di sottoscrivere un’offerta. Questo a maggior ragione per la linea fissa di casa dove con la fibra ottica si possono raggiungere prestazioni eccellenti. L’offerta migliore in questo senso (come riconosciuto da diversi test effettuati nel corso del tempo) è quella di Iliad che è in promozione a 21,95€ per sempre.

La prima fibra in Italia con tecnologia Wi-Fi 7

Avere una connessione stabile e veloce è oggi essenziale per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Con una connessione ultraveloce, infatti, si riducono i tempi per scaricare o caricare file di grandi dimensioni, si seguono corsi e call di lavoro senza interruzioni e con maggiore fluidità e, ancora, si può lavorare (e studiare) in tempo reale collaborando sui documenti condivisi. Senza sottovalutare i vantaggi per la qualità dello streaming audio e video, delle sessioni di gaming online e poter usufruire di un controllo migliore e più efficiente dei dispositivi della propria smart home.

Insomma, la scelta di avere una connessione 100% fibra veloce è garanzia di grande efficienza. L’offerta prevista da Iliad è caratterizzata da una fibra ultraveloce gestita con prestazioni ottimali dall’Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7. Si tratta della prima offerta fibra in tutta Italia che utilizza un router basato su questa tecnologia. Il risultato è di un download fino a 5 Gbit/s e fino a 700 Mbit/s in upload per le zone raggiunte dalla tecnologia FTTH EPON e di un download fino a 2,5 Gbit/s e fino a 500 Mbit/s in upload per le aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON.

Il vantaggio è quello di avere prestazioni elevate sia nella velocità che nella stabilità così da avere una connessione senza interruzioni anche collegando simultaneamente più dispositivi. Tra i vantaggi dell’offerta fibra di Iliad, per gli utenti con piano mobile, c’è, come da tradizione di questo operatore, l’attivazione semplice e veloce, l’assenza di vincoli e costi nascosti e, soprattutto, la garanzia di un’offerta che, una volta sottoscritta, non cambierà mai nel tempo.

