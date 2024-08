La fibra più veloce d'Italia adesso con router Wi-Fi 7

Iliad è una delle compagnie di telecomunicazioni più importanti in Italia. Le sue offerte abbondano di dati e sono decisamente competitive dal punto di vista economico. Tra queste, spicca l’offerta di fibra ottica FTTH, che propone una connessione internet super veloce e illimitata. La grande novità è il nuovo iliadbox con Wi-Fi 7, dispositivo che ottimizza la rete eliminando i problemi di rallentamento.

Fibra più veloce grazie al Wi-Fi 7

Iliad ha pensato veramente a tutto. La sua fibra FTTH offre diverse velocità a seconda della zona, e arriva fino a 1Gbit/s anche nelle cosiddette "aree bianche". Inoltre, il famoso iliadbox viene dato agli utenti in comodato d’uso gratuito.

L’offerta si completa con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, comprese 60 destinazioni internazionali. Se dovesse presentarsi l'urgenza di gestire ogni dettaglio della connessione dal proprio smartphone, c’è l’app iliadbox Connect pronta all'uso. Nelle case più grandi dove il segnale fa fatica ad arrivare ovunque, si può richiedere l’extender a soli 1,99 euro in più al mese.

In quanto a costi, Iliad è senza dubbio uno dei provider più competitivi del mercato. La promozione attuale offre ai nuovi clienti l’abbonamento a 21,99 euro al mese per chi ha già un’offerta mobile attiva con il gestore. Tutti gli altri dovranno pagare 4 euro in più al mese. Aggiungiamo anche che il prezzo resterà tale per sempre, quindi niente offerte limitate nel tempo o soggette a rimodulazioni.

Non è ancora chiaro fino a quando questa conveniente offerta sarà disponibile. Perciò, chiunque desidera avere la fibra più veloce d'Italia a casa sua, il nostro consiglio è di sbrigarti prima che sia troppo tardi. Rinunciare al Wi-Fi 7 a questo prezzo sarebbe un vero peccato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.