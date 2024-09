La fibra Iliad veloce e stabile grazie alla iliadbox Wi-Fi 7, tua a 21,99 euro al mese per sempre

Le connessioni in fibra ottica sono sempre più diffuse e utilizzate in un mercato che propone offerte dai prezzi e dalle prestazioni spesso assai diverse tra loro. La fibra Iliad è una delle proposte più interessanti tra quelle disponibili, in quanto unisce un prezzo conveniente a prestazioni di assoluto rilievo. La velocità della fibra Iliad è dovuta sia alla scelta di puntare esclusivamente sulla tecnologia FTTH, ovvero sulle reti interamente in fibra ottica (la fibra parte dalla centrale e arriva fino alla casa del cliente, senza che vi siano tratte della rete realizzate in rame, come avviene invece per la FTTC), sia all'innovativa iliadbox Wi-Fi 7, il modem-router di ultimissima generazione fornito in comodato d'uso gratuito a tutti i nuovi clienti.

La fibra Iliad veloce e stabile grazie alla nuova iliadbox con Wi-Fi 7

Scegliere la connessione fissa di Iliad significa disporre della fibra più veloce d'Italia, come riconosciuto da nPerf. Nelle città coperte con tecnologia FTTH EPON, Iliad offre una velocità di download fino a 5 Gb/s e un download fino a 700 Mb/s. Nei centri serviti con tecnologia FTTH GPON le velocità si attestano sui 2,5 Gb/s e 500 Mb/s, per scendere nelle aree bianche del piano BUL ad 1 Gb/s e 300 Mb/s.

Dovunque ci si trovi, l'operatore francese garantisce il massimo delle prestazioni possibili grazie alla già menzionata iliadbox Wi-Fi 7. Il modem-router firmato Iliad è progettato per sfruttare al meglio l'infrastruttura di rete FTTH e connettere tutti i dispositivi dell'utente con un'elevata stabilità. Iliadbox Wi-Fi 7 assicura infatti il download di file, il gaming online e la visione di film, serie TV e sport in streaming senza interruzioni anche tra più device in contemporanea, andando così incontro alle esigenze di una famiglia senza incertezze o rallentamenti.

Iliad è il primo operatore italiano ad offrire un modem proprietario con supporto allo standard Wi-Fi 7, una scelta decisiva per offrire alte prestazioni con la massima stabilità. L'operatore riserva però anche una certa attenzione all'ambiente e al consumo energetico, tanto da dotare la sua iliadbox di una modalità Sleeping che consente di ridurre il consumo di energia elettrica quando la connessione non è in uso.

La fibra Iliad con la iliadbox inclusa in comodato d'uso gratuito è disponibile all'eccezionale prezzo di 21,99 euro al mese per sempre. L'offerta è riservata ai clienti che sottoscrivono o che hanno già attiva una tariffa mobile Iliad dal costo di almeno 9,99 euro mensili con pagamento automatico attivo. Per chi non è cliente Iliad sul mobile o ha una tariffa dal costo inferiore, il canone della linea fissa Iliad è invece di 25,99 euro al mese. In qualsiasi caso è richiesto un costo d'installazione di 39,99 euro da sostenere una sola volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.