La fibra Iliad non è mai stata così veloce: ecco l'offerta da non perdere

Dopo aver guadagnato quote importanti nel settore della telefonia mobile, Iliad sta compiendo grandi passi in avanti anche sul fronte della connessione Internet di casa. Ne è una chiara dimostrazione la novità della tecnologia Wi-Fi 7, l'innovativo standard Wi-Fi integrato per la prima volta in Italia in un'offerta per la fibra.

E che offerta, soprattutto: gli utenti mobile Iliad, con una promo a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico, possono attivare l'offerta della fibra a 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro. Come da tradizione, non vi sono costi nascosti né aumenti sul prezzo.

Fibra Iliad in offerta a 21,99 euro al mese per sempre

L'offerta della fibra Iliad include la fibra ottica 100% FTTH, con velocità in download fino a 5 Gbit/s e 700 Mbit/s in upload, chiamate illimitate in Italia e 60 Paesi internazionali, più una comoda app per gestire la propria rete. L'altro fiore all'occhiello è il router iliadbox on tecnologia Wi-Fi 7, incluso in comodato d'uso gratuito.

L'ultima generazione dello standard Wi-Fi aiuta le persone a navigare con prestazioni ancora superiori rispetto al passato, sia in termini di velocità che soprattutto di stabilità, una componente questa indispensabile. Con iliadbox Wi-Fi 7 i clienti Iliad possono lavorare da casa, navigare in Internet, giocare online e guardare film o serie tv contemporaneamente da più dispositivi senza alcuna interruzione.

Per quanto riguarda le chiamate illimitate verso 60 nazioni straniere, Iliad sottolinea che Canada, uSA, Alaska e Hawaii rientrano nella lista dei Paesi dove le chiamate illimitate sono sia verso i numeri di telefono fisso che mobile, mentre per Paesi come Francia, Spagna, Regno Unito Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Brasile, Israele, Canarie, India, Portogallo, Malta, Belgio, ecc. le chiamate illimitate sono esclusivamente verso i numeri fissi.

Iliad Fibra è in offerta a 21,99 euro al mese per sempre per gli utenti mobile Iliad. Il costo di installazione della fibra è pari a 39,99 euro.

