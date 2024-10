La fibra Iliad con i super poteri del Wi-Fi 7 in offerta da 21,99€ per sempre

La nuova fibra Iliad può vantare il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, l'ultima generazione dello standard di trasferimento dei dati senza fili. E per festeggiare il riconoscimento di fibra più veloce d'Italia per download e upload ottenuto da nPerf, servizio indipendente che monitora la qualità di rete degli operatori, ha lanciato una nuova promozione a partire da 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro.

Oltre all'innovativa tecnologia Wi-Fi 7, con la nuova promo Iliad garantisce una connessione 100% fibra, senza costi nascosti né aumenti sull'offerta. In più, è disponibile una comoda app per la gestione della propria rete Internet.

La fibra Iliad in offerta da 21,99 euro per sempre

Quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia che include un dispositivo dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7. Si tratta di un vantaggio considerevole, soprattutto se si considerano le prestazioni migliori in termini di velocità e stabilità, sia in download che in upload. Nella vita reale di tutti i giorni, l'ultimo standard Wi-Fi consente di lavorare da casa, guardare film e serie TV, scaricare file e giocare online contemporaneamente su molteplici dispositivi senza alcuna interruzione.

In termini di numeri, la fibra dell'operatore Iliad può raggiungere nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload, mentre nelle abitazioni raggiunte dalla tecnologia FTTH GPON la velocità massima in download è pari a 2,5 Gbit/s e quella in upload fino a 500 Mbit/s.

L'offerta da 21,99 euro al mese per sempre della fibra è valida per gli utenti mobile Iliad con un'offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e che utilizzano il pagamento automatico. Nell'offerta sono incluse anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali.

