La fibra di Iliad in offerta a 21,99€ al mese corre più veloce

Iliad ha da poco rinnovato l'offerta della sua fibra, rendendola ancora più veloce grazie all'implementazione della tecnologia Wi-Fi 7. Per gli utenti mobile Iliad che hanno attiva una promozione a 9,99 euro o 11,99 euro al mese, più il pagamento automatico, il prezzo è scontato a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro.

Premiata da nPerf come la fibra più veloce d'Italia per download e upload, il servizio di Iliad offre una connessione 100% fibra, senza costi nascosti e aumenti sull'offerta. Per accertarsi di essere raggiunti dalla rete Iliad è sufficiente verificare la copertura dell'area dove si risiede su questa pagina tramite il pulsante Verifica copertura.

Fibra Iliad in offerta al prezzo scontato di 21,99 euro al mese

In termini di velocità pure, nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON si raggiungono fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload. Nel caso invece si risieda in un'area coperta dalla tecnologia FTTH GPON, è possibile beneficiare di una velocità in download fino a 2,5 Gbit/s e in upload fino a 500 Mbit/s. Infine, nelle aree bianche Iliad garantisce fino a 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

L'offerta include una connessione 100% in fibra ottica FTTH, un iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito, più chiamate illimitate in Italia e in più di 60 altri Paesi. A tutto questo si aggiunge poi l'app iliadbox connect: il download dell'app è gratuito e consente di gestire la rete a proprio piacimento.

È possibile verificare la copertura della fibra di Iliad su questa pagina del sito ufficiale. In caso positivo, si può procedere con l'attivazione dell'offerta a 21,99 euro al mese per sempre.

