La Champions League entra nel vivo: come vedere semifinali e finali

Ci siamo: la Champions League entra nel vivo con le semifinali di andata, in programma il 30 aprile e il 1° maggio. In calendario, ci sono Bayern Monaco - Real Madrid e Borussia Dortmund - PSG. Per seguire le semifinali d'andata ci sono varie opzioni.

Bayern Monaco - Real Madrid sarà trasmessa da Sky e, quindi, sarà visibile anche con il Pass Sport di NOW, ora disponibile a 14,99 euro per un mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi. La seconda semifinale d'andata, Borussia Dortmund - PSG, sarà trasmessa da Amazon Prime Video.

La settimana prossima, invece, sono in programma le semifinali di ritorno. L'appuntamento con la finale, invece, è programmato per il prossimo 1° giugno. Per gli appassionati, quindi, si prospettano tante serate all'insegna della Champions League.

Il modo migliore per guardare le partite in streaming è, come detto, puntare sul Pass Sport di NOW, ora disponibile a partire da 9,99 euro al mese. Per saperne di più su questo Pass è possibile visitare il sito ufficiale di NOW.

Champions League e molto altro con NOW

Il Pass Sport di NOW consente l'accesso a tutta l'offerta di Sky in streaming (considerando, quindi, sia il pacchetto Sport che il pacchetto Calcio). Si tratta di una programmazione ricchissima di eventi e che include la Champions League, le altre coppe europee e molto altro ancora.

Con l'offerta in corso, NOW Sport è ora disponibile a:

9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

con permanenza minima di 14,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo

Per accedere subito all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto. L'accesso ai contenuti, dopo l'attivazione del Pass, è immediato. Da notare che NOW propone anche i Pass Entertainment e Cinema, che consentono l'accesso agli altri contenuti di Sky, con tutto l'intrattenimento e l'offerta cinematografica.

