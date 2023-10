La Champions League è su Sky: scopri subito la nuova offerta

La UEFA Champions League sta entrando nel vivo della competizione e per essere assoluto protagonista non devi far altro che abbonarti a Sky per seguire tutte le partite della manifestazione calcistica per club più importante.

La nuova offerta ti permette di provare Sky Q per 30 giorni a soli 9 euro, senza vincoli o costi aggiuntivi. Avrai accesso a tutta l'offerta e ai vantaggi della piattaforma, inclusi i match della Champions League.

Champions League su Sky: accordo fino al 2027

Sky ha ottenuto i diritti in esclusiva per la UEFA Champions League dalla stagione 2024/2025 alla 2026/2027. Questo significa che avrai la possibilità di vivere tutta l'azione su Sky Sport.

Con l'acquisizione dei diritti per 185 delle 203 partite di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, Sky ti offre la copertura completa del calcio europeo. Non solo potrai goderti le partite in diretta, ma avrai anche accesso ad approfondimenti pre e post partita, che ti terranno informato su tutto ciò che riguarda le squadre, i giocatori e le dinamiche del torneo.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, Sky ti offre la possibilità di goderti ogni dettaglio delle partite in 4K HDR. Le immagini in 4K HDR sono quattro volte più definite, e i colori e i contrasti sono ancora più vicini alla realtà. Potrai vedere ogni tocco, ogni passaggio e ogni gol come se fossi in mezzo all'azione.

Per gli abbonati via satellite, c'è un vantaggio extra proprio con Sky Ultra HD e Sky Sport 4K. Questo nuovo canale in 4K HDR, disponibile al canale 213 di Sky Q, offre immagini eccezionalmente nitide e dettagliate, che ti faranno sentire come se fossi in uno stadio di calcio di prima fila.

Sky vuole offrirti la possibilità di vivere l'emozione della UEFA Champions League come mai prima d'ora. Con l'offerta speciale di 9 euro per 30 giorni, puoi sperimentare tutta l'offerta di Sky Q senza alcun vincolo. In questo modo potrai guardare tutte le partite di UEFA Champions League, oltre ad avere accesso a una vasta gamma di altri contenuti, tra cui film, serie TV, Netflix, programmi sportivi e molto altro. E poi decidere senza impegno. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.