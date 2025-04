Klarna ti dà un conto deposito non vincolato con interessi al 2,4%

Se Klarna è principalmente nota come azienda fintech che ha basato il suo business sul sistema di pagamenti in 3 rate che permette di dilazionare la spesa, adesso c'è un altro valido motivo per cui bisognerebbe sottoscrivere il suo servizio. E cioè il conto deposito non vincolato.

Questo prodotto nuovo, che si chiama Deposito Flessibile, mette a disposizione dei clienti la possibilità di ottenere fino al 2,4% di interessi sulla liquidità non vincolata. Senza alcun costo fisso e con la facoltà di ritirare il denaro in ogni momento. Gli interessi vengono calcolati giornalmente e accreditati mensilmente. Per accedere al servizio bisogna andare sul sito di Klarna e seguire la procedura di registrazione.

Come funziona il conto deposito di Klarna

Il conto deposito di Klarna è un sistema con cui avere una remunerazione sulla liquidità in eccesso senza doversi vincolare in alcun modo. Risulta un servizio semplice e accessibile, che mette a disposizione in ogni momento la possibilità di rientrare in possesso del denaro depositato per utilizzarlo per acquisti o altre soluzioni di investimento.

I fondi depositati sono garantiti fino a 1.050.000 corone svedesi (circa 95.000 euro al cambio attuale) dall’Ufficio del debito nazionale svedese. Il meccanismo utilizzato da Klarna è quello del regime dichiarativo: di conseguenza, gli interessi sono considerati reddito da capitale tassabile, da indicare al momento della dichiarazione dei redditi.

Grazie a Klarna si può depositare senza rischi: si tiene ferma la liquidità ma, nello stesso tempo si ha un buon tasso di interesse. Per avere maggiori dettagli sul servizio e aprire il conto deposito basta andare sul sito di Klarna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.