Klarna offre fino a 3 conti deposito con il 2,30% di interesse

Trovare una soluzione per far fruttare i propri risparmi non è sempre così immediato, anzi. Tutta colpa dell'attuale panorama dei prodotti finanziari qui in Italia, dove il rendimento inferiore all'1% rappresenta una regola, non l'eccezione. Ecco perché il conto deposito di Klarna, grazie al quale è possibile ottenere il 2,30% di interesse sulle somme depositate, è una ghiotta opportunità per i risparmiatori italiani.

Quello di Klarna è un conto deposito flessibile, per cui non è prevista alcuna commissione di gestione né un importo minimo da depositare al momento dell'apertura del conto. Il rendimento è inoltre calcolato giorno per giorno e pagato mensilmente, con la possibilità di seguire l'andamento passo dopo passo, tutti i giorni dell'anno, tramite l'applicazione ufficiale, la stessa che milioni di persone hanno già usato per completare il pagamento di un prodotto o servizio in tre rate a interessi zero.

I principali punti di forza di Klarna

Il vantaggio più evidente è il tasso di interesse del 2,30% sulle somme depositate nel conto. Come già evidenziato qui sopra, al giorno d'oggi quasi nessuna banca offre più dell'1% ai propri clienti, quindi con Klarna le persone guadagnano oltre il doppio di quanto normalmente è possibile riuscire a fare.

Il rendimento più che generoso si associa poi alla flessibilità del conto deposito: al di là dell'apertura semplificata tramite l'applicazione, occorre sottolineare infatti che ciascun titolare del conto più aggiungere e prelevare i fondi del deposito in qualsiasi momento, senza alcun tipo di vincolo da parte di Klarna.

Chiudiamo infine con la semplicità di gestione del conto. A questo proposito rimarchiamo il fatto che non occorre presentarsi in filiale o restare al telefono per ore: per aprire un conto deposito è sufficiente in questo caso lanciare l'app Klarna sul proprio dispositivo mobile e confermare l'apertura del conto.

