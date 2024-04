Kings - Warriors: come vedere il Play In NBA in diretta streaming

Iniziano i Playoff NBA con le prime sfide dei turni di qualificazione, i cosiddetti Play In. Questa notte (dalle 4.00 del 17 aprile, ora italiana) è in programma la sfida tra Kings e Warriors, uno dei match più attesi dei Play In.

La sfida in questione potrà essere seguita in diretta streaming grazie al Pass Sport di NOW che consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky. Questo Pass ha un costo di 14,99 euro al mese, senza alcun vincolo.

Da notare che è possibile ottenere uno sconto attivando l'offerta che prevede 12 mesi di permanenza. In questo caso, il costo del Pass è di 9,99 euro al mese. Per attivare l'offerta in questione basta visitare il sito ufficiale di NOW tramite il box qui di sotto.

Kings - Warriors: la diretta streaming è su NOW

Il Pass Sport di NOW è la soluzione giusta per guardare i Playoff NBA, in diretta streaming oppure in differita. Questo Pass, infatti, consente l'accesso completo a tutta la programmazione di Sky, considerando sia il pacchetto Calcio e che il pacchetto Sport.

Attivando l'offerta è, quindi, possibile guardare in streaming Kings - Warriors oltre a tutti gli altri match che saranno trasmessi dall'emittente. Per gli appassionati di basket NBA, quindi, si tratta di una scelta molto vantaggiosa.

Come detto in precedenza, il Pass NOW ha un costo di 14,99 euro al mese ma optando per la promo che prevede un periodo di permanenza minima di 12 mesi è ora possibile attivare questo Pass con un costo ridotto a 9,99 euro al mese.

Da notare che è anche possibile aggiungere l'opzione Premium, per sfruttare le 2 visioni in contemporanea. Il bundle che include il Pass Sport e l'opzione Premium costa 19,99 euro al mese oppure 15,99 euro al mese per 12 mesi.

I dettagli completi sulla promozione sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.