KenaSummer PROMO: 330GB ad un prezzo super!

La KenaSummer PROMO è sicuramente una delle più interessanti e convenienti. Questa offerta low-cost del virtuale di TIM, infatti, comprende 330GB complessivi e un ottimo bundle voce e SMS a meno di 7 euro al mese. In queste ore è possibile attivare la tariffa in questione senza costi iniziali e con primo mese GRATIS.

KenaSummer PROMO: ecco i dettagli

L'offerta telefonica del virtuale ex Noverca offre 330 Giga - 130 di base e 200 aggiuntivi per 2 mesi - di internet in LTE su rete TIM con velocità massima raggiungibile fissata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti i carrier sia mobili che fissi in tutta Italia e anche 1000 messaggi sempre verso qualsiasi operatore mobile nazionale. Il tutto per soli 6,99 euro ogni mese con rinnovo ogni mese su credito residuo. La prima volta non è prevista alcuna spesa, questo perché è inclusa sia l'attivazione che il primo mese. Inoltre, nell'abbonamento mensile ci sono anche ben 7 Giga di traffico internet dedicati da utilizzare in roaming senza alcun sovrapprezzo.

La promozione di quest'oggi è attivabile ONLINE esclusivamente acquistando una nuova scheda SIM oppure richiedendo il passaggio da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Costi ed altro

Questa offerta è attivabile SENZA COSTI iniziali e senza alcun vincolo di permanenza contrattuale. L'offerta in questione, come già ribadito, prevede anche il primo mese completamente gratuito. In sostanza, si inizierà a pagare a partire dalla seconda mensilità.

