Kena NUOVO NUMERO: PROMO da 6,99€ al mese

La PROMO Kena NUOVO NUMERO è sicuramente una delle più interessanti grazie sia al suo prezzo davvero competitivo sia al contenuto offerto.

Questa tariffa, infatti, al netto di promozioni ed altro può arrivare fino a 280 Giga mensili. Vediamo come ottenere i 100 Giga extra ed i 50GB mensili. Entrambi i bonus sono completamente GRATIS.

Kena NUOVO NUMERO: i dettagli

La promozione che ti permette di attivare una nuova numerazione con il gestore low-cost di TIM offre:

230 Giga di traffico dati in 4G con velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload .

di traffico dati in con velocità massima fino a in e fino a in . 100GB di internet sempre in LTE compresi gratuitamente per 6 mesi.

di internet sempre in LTE compresi gratuitamente per 6 mesi. minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia.

verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia. 200 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali.

50GB extra attivando la Ricarica Automatica .

attivando la . 7GB in roaming da utilizzare ogni mese in tutta Europa senza costi aggiuntivi.

da utilizzare ogni mese in tutta Europa senza costi aggiuntivi. Servizio VoLTE preattivato supportato nei device compatibili.

Primo Mese GRATIS.

Hotspot GRATUITO.

Questa promozione è disponibile anche per chi passa da determinati gestori. Nello specifico è valida richiedendo il passaggio da

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

I costi iniziali ed il quantitativo messo a disposizione dall'operatore ex Noverca non cambia nemmeno nella versione in portabilità.

Costi ed altro

L'offerta telefonica gode di attivazione GRATIS e primo mese in regalo.

