Kena Nuovo Numero: 230GB a 6,99 euro mensili

L'offerta di Kena Mobile che ti permette di attivare un Nuovo Numero è davvero molto interessante, questo perché ti offre un quantitativo di Giga cospicuo ad un prezzo relativamente basso.

La tariffa che vedremo tra un attimo permette di avere fino a 280 Giga di internet che sono suddivisi in 130GB di base, 100 Giga promozionali gratuiti per 6 mesi e 50GB aggiuntivi con l'attivazione della Ricarica Automatica.

Attualmente, è a vostra disposizione l'iniziativa che regala il primo mese. In pratica, l'attivazione di una nuova numerazione è completamente gratuita.

Kena Nuovo Numero: i dettagli

Questa tariffa include minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali di qualsiasi gestore, 200 SMS verso tutti i numeri di cellulare e 130 Giga di base. Tutto questo per soli 6,99 euro mensili.

Oltre al bundle internet fisso presente ogni mese, per 6 mesi troviamo 100 Giga extra ed ulteriori 50 Giga se attivi il servizio di Ricarica Automatica.

Nel pacchetto mensile troviamo anche ben 7 Giga di internet in 4G da utilizzare in roaming per i viaggi all'interno dell'Unione Europea.

La velocità massima raggiungibile con questa tariffa telefonica dell'ex gestore Noverca è pari a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

La SIM che viene recapitata a casa gratuitamente include da subito il servizio VoLTE, un'opzione che permette di chiamare tramite la rete 4G in alta qualità. Questo addon è usufruibile con uno smartphone compatibile.

Costi ed altro

L'offerta telefonica in questione comprende il primo mese gratis ed inoltre non prevede vincoli contrattuali. Il contributo iniziale per l'attivazione è completamente azzerato. Inoltre, la spedizione a casa della SIM è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.