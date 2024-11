Kena Mobile: per il Black Friday 230 GB + minuti illimitati a 6,99€/mese

Per il Black Friday, Kena Mobile presenta una promo davvero imperdibile: 230 GB in 4G + minuti illimitati + 200 SMS al prezzo di 6,99€ al mese. L’attivazione e il primo mese sono gratuiti, rendendo questa promozione particolarmente interessante per chi desidera cambiare operatore. L’offerta è riservata agli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero da Iliad, PosteMobile, Tiscali, Fastweb, CoopVoce, Lyca e altri operatori virtuali. Ma anche a chi attiva un nuovo numero Kena. E in più hai anche un buono regalo Amazon di 10€. L’attivazione dell’offerta è semplice: basta visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Kena Mobile.

La super offerta di Kena Mobile per il Black Friday

La promozione prevede una connessione in 4G tramite la rete TIM, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Dei 230 Giga disponibili, 7 Giga sono utilizzabili in roaming UE, garantendo connettività stabile anche all’estero. I minuti illimitati inclusi permettono di chiamare senza restrizioni tutti i numeri nazionali, mentre i 200 SMS completano l’offerta, anch’essi validi verso numeri italiani.

Secondo quanto dichiarato da Kena Mobile, la promozione è valida solo per i clienti che trasferiscono il proprio numero da operatori virtuali come Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, PosteMobile, Lyca e molti altri, tra cui: 1Mobile, China Mobile, Daily Telecom, 2appy, Elimobile, Digi Mobile, Green, Feder Mobile, Engan Mobile, Noitel, NetValue, Italia Power, Intermatica, Plintron, Ovunque, Optima, NTMobile, Nextus, Nova, Withu, Wings Mobile, Welcome Italia, Telmekom, Spusu, Rabona Mobile e Professional Link. E anche per chi attiva un nuovo numero.

L’offerta è disponibile fino alla mezzanotte del 29 novembre. Non perdere questa occasione per ottenere un piano conveniente con tanti Giga, minuti e SMS a un prezzo eccezionale!

Per attivarla vai sul sito di Kena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.