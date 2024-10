Kena Mobile, offerta autunno: 230 Giga e minuti illimitati a 6,99€

Kena Mobile, l'operatore low cost di TIM, ha lanciato una nuova offerta per l'autunno: 230 Giga (anziché 130 Giga, con il servizio Ricarica Automatica attivo), minuti illimitati e 200 SMS a 6,99 euro al mese, ed il primo mese è gratis. Il costo di attivazione, pari a 3 euro, può essere azzerato fornendo i consensi commerciali.

L'ultima offerta di Kena è valida per i nuovi numeri e per chi richiede la portabilità da Iliad, ho., Poste, Tiscali, Lyca, Coop, Fastweb e altri MVNO.

L'attivazione della promo a 6,99 euro al mese, con il primo gratuito, è disponibile online su questa pagina del sito ufficiale Kena.

Kena Mobile: i dettagli della nuova offerta d'autunno

Kena ha deciso di rispondere a Iliad e Fastweb Mobile con la nuova offerta da 230 Giga e minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili a 6,99 euro al mese, offrendo il primo mese gratis.

Come indicato nell'introduzione, la promo d'autunno prevede 230 Giga anziché 130 Giga se si sceglie di attivare il servizio di Ricarica Automatica. In caso contrario, invece, l'offerta prosegue con 130 Giga mensili, inclusi 7,5 GB per navigare in Europa.

Per quanto riguarda la velocità della rete, Kena Mobile offre 230 Giga di Internet 4G, appoggiandosi alla rete TIM.

Aggiungiamo poi che la SIM associata alla propria offerta è abilitata al servizio Voce su 4G (VoLTE). Il costo per la SIM è gratuito, così come quello per l'attivazione fornendo i consensi commerciali (altrimenti è previsto un contributo di attivazione pari a 3 euro una tantum).

L'offerta d'autunno di Kena è attivabile direttamente online su questa pagina dedicata del sito ufficiale. Il primo mese è gratis.

