Kena Mobile Offerta: 150GB ora con primo mese a 0€

Kena Mobile propone un'offerta davvero allettante sia per i nuovi clienti che per coloro che vogliono passare a Kena mantenendo il loro numero proveniente da specifici operatori: si tratta dell'offerta Kena 5,99. L'offerta in questione prevede anche il primo mese completamente gratuito.

Kena Mobile Offerta: i dettagli

L'offerta "Kena 5,99" gode di alcuni vantaggi esclusivi, vediamoli:

Costo Mensile : il costo mensile dell'offerta è di soli 5,99 euro , rendendola estremamente conveniente per chi vuole risparmiare sulle spese telefoniche ogni mese.

: il costo mensile dell'offerta è di soli , rendendola estremamente conveniente per chi vuole risparmiare sulle spese telefoniche ogni mese. Internet : con "Kena 5,99" avrai a disposizione addirittura 150 GB di traffico dati con la ricarica automatica, garantendoti massima libertà nell'utilizzo di internet dal tuo dispositivo mobile.

: con "Kena 5,99" avrai a disposizione addirittura di traffico dati con la ricarica automatica, garantendoti massima libertà nell'utilizzo di internet dal tuo dispositivo mobile. Minuti : la tariffa include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, per permetterti di effettuare chiamate senza preoccuparti dei costi aggiuntivi.

: la tariffa include verso tutti i numeri nazionali, per permetterti di effettuare chiamate senza preoccuparti dei costi aggiuntivi. SMS : mette a disposizione anche 200 messaggi verso tutti i numeri mobili nazionali, offrendoti la possibilità di inviare tanti messaggi ai tuoi contatti.

: mette a disposizione anche verso tutti i numeri mobili nazionali, offrendoti la possibilità di inviare tanti messaggi ai tuoi contatti. Primo Mese GRATIS: La promozione offre addirittura il primo mese gratuito, concedendoti la possibilità di sperimentare i vantaggi dell'offerta senza alcun costo iniziale.

Kena Mobile è supportata dalla rete 4G di TIM, garantendo un'ottima copertura e una navigazione fino a 60 Mbps, assicurandoti un'esperienza di navigazione veloce e affidabile. Inoltre, è incluso senza costi aggiuntivi anche il servizio VoLTE per chiamare in alta qualità.

Costi ed altro

Puoi attivare l'offerta "Kena 5,99" direttamente online sul sito ufficiale di Kena Mobile, tramite l'app Kena Mobile, in uno dei negozi autorizzati o contattando il Servizio Clienti. È importante ricordare che per usufruire di questa offerta è necessario passare a Kena mantenendo il proprio numero da specifici operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Il contributo iniziale di 4 euro è completamente azzerato con i consensi commerciali.

