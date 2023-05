KeePassXC 2.7.5: arrivato il supporto per Botan 3

I developer di KeePassXC, noto password manager open source, hanno reso noto ai propri utenti, tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale del progetto, la disponibilità della nuova stable release. KeePassXC 2.7.5 implementa una serie di innovazioni di rilievo che vanno a migliorare le già ottime funzionalità di questo programma multipiattaforma. Tale software infatti è disponibile oltre che per le diverse distribuzioni Linux anche per Windows e MacOS. Gli utenti dunque non avranno problemi nell'adottarlo su diversi PC ed in diverse configurazioni hardware. In KeePassXC 2.7.5 è possibile reperire il supporto a Botan 3, ovvero l'ultima incarnazione della cryptography library scritta in C++ che viene sfruttata dall'applicativo per eseguire appunto la crittografia dei dati, ovvero le credenziali dei vari servizi, salvati dall'utente dentro l'applicativo.

Botan 3 offre quindi una funzionalità di crittografia molto avanzata e più robusta rispetto alle edizioni precedenti, questo aspetto garantisce quindi agli utenti di KeePassXC 2.7.5 una migliore sicurezza e protezione da possibili aggressioni informatiche di tipo "brute force". KeePassXC 2.7.5 consente, abilitato manualmente l'apposita opzione dedicata presente dentro il menu "View", la cattura degli screenshot, funzione utile per condividere al volo delle credenziali senza incollarle direttamente in un form di testo. Tale feature è attualmente disponibile unicamente nella versione dedicata a Windows e a MacOS, per Linux verrà infatti implementata in futuro, e può essere abilitata solo per un periodo di tempo limitato cosi da limitare i rischi di sicurezza che potrebbero insorgere in caso di manomissione del computer dove è installato KeePassXC 2.7.5.

I coder hanno migliorato il layout dei file HTML esportati cosi da offrire una migliore visualizzazione dei dati. In KeePassXC 2.7.5 è stato implementato il supporto per le OpenSSH key AES-256/GCM. Oltretutto questa versione beneficia di una considerevole serie di patch e bugfix che migliorano la stabilità generale del programma. L'installer di KeePassXC 2.7.5 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.