KDE Plasma 6: in arrivo il supporto all'HDR

Il team di developer KDE sta lavorando già da diversi mesi su KDE Plasma 6 ovvero la futura incarnazione di questo famoso ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. Siamo già nelle fasi di sviluppo avanzate visto che è già stata rilasciata da tempo l'ultima release del ramo 5.X ovvero KDE Plasma 5.27 LTS (Long Term Support). In questi giorni il developer del progetto Nate Graham, noto alla community di utenti per il suo lavoro sul window manager Kwin, ha reso noto alcune interessanti novità che saranno implementate su KDE Plasma 6. Una delle innovazioni di maggiore rilievo sarà sicuramente il supporto all'HDR (High dynamic range) ed al color management su tutto il desktop environment.

Si tratta per la precisione di una serie di patch realizzate in collaborazione con lo sviluppatore Xaver Hugl. Questo nuovo codice permette appunto di godere non solo dei normali contenti multimediali in HDR ma del supporto completo a tale standard all'interno di tutti i programmi. Quindi chi possiede un monitor con capacità HDR potrà abilitare tale modalità sin dal boot del sistema operativo.

Tale funzionalità è diventata sempre più richiesta visto che ormai è diffusissima nei monitor 4K, che in questi anni si stanno diffondendo sempre di più all'interno delle diverse configurazioni degli utenti, complice il fatto che sotto i 30 pollici i costi di un monitor 4K stanno diventando accessibili per una vastissima pletora di persone. Ovviamente la risoluzione FULLHD è ancora lo standard di riferimento per molti ma non sarà cosi per sempre ed il team di KDE ne è ben cosciente.

KDE Plasma 6 sarà quindi uno dei primi desktop environment per le distribuzioni Linux ad integrare il pieno supporto all'HDR. Nel dettaglio il nuovo codice che abilita questa funzione è stato realizzato durante l'HDR hackfest di Augusta, in Germania, organizzata dal team Red Hat che si è svolta nei giorni precedenti.